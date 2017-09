Le premier ministre du Québec : pleutre ou mercenaire?

Les réponses du premier ministre au chef de l’opposition en rapport avec la situation en Catalogne pendant la période de questions à l’Assemblée nationale prêtent réfléchir sur la nature de celui-ci. Philippe Couillard est-il un homme sans courage ni dignité en ne prenant pas position sur le droit d’un peuple à décider par référendum de son avenir ou n’est-il inspiré que par la seule considération du gain en allant à jusqu’à être prêt à épouvanter le peuple sur l’intégrité du territoire québécois?

De mémoire d’homme, nous n’avons jamais vu un premier ministre québécois avec aussi peu de fierté pour le Québec et aussi servile à l’égard d’Ottawa. C’était d’autant plus gênant de l’entendre répondre insipidement au chef de l’opposition et le voir ensuite s’égarer sur des dangers hypothétiques. Se retrouvant sans justification valable pour son silence face à la répression des autorités espagnoles à l’égard des Catalans qui veulent s’exprimer par référendum, le premier ministre a agité la crainte sur la divisibilité du territoire québécois si nous n’étions pas dans la fédération canadienne.

Quelle que soit la couleur politique des premiers ministres québécois qui se sont succédés au cours du dernier siècle, fédéralistes ou souverainistes, ils ont tous eu à cœur les intérêts du Québec et de sa population et ont œuvré à renforcer la position du Québec par rapport à Ottawa en rapatriant certains programmes sous leur gouverne. Philippe Couillard est l’exception à cette lignée de dirigeants burinés dans la fierté de nos origines, au point où il lui est arrivé d’oublier le français dans ses allocutions à l’étranger et de se faire l’écho des diktats d’Ottawa tout en mitigeant les critiques à l’encontre du pouvoir central.

Notre premier ministre manque sûrement de dignité en pliant aussi facilement l’échine et en étant prêt à servir n’importe quel maître, comme il l’a fait entre autres en Arabie Saoudite, au Service canadien de renseignement et de sécurité ou dans le secteur privé de la santé après avoir démissionné comme ministre en 2008. Ce manque de dignité est toutefois juxtaposé à un appétit insatiable pour le gain, autant financier qu’électoral, ses anciens placements dans un paradis fiscal ou sa consultation sur le racisme systémique étant quelques exemples qui nous le rappellent.

À l’examen, notre premier ministre passe aussi bien le test de la pleutrerie que celui du mercenariat en n’hésitant pas à se vendre aux plus offrants tout en étant pas très brave.