Le Rendez-vous Gentleman recueille 80 000$

C’est sous un soleil radieux que 400 personnes de la région se sont réunies à bord du Louis-Jolliet, le 14 septembre, pour participer à une soirée concept unique spécifiquement pensée à leur intention. Ils ont ainsi pu joindre l’utile à l’agréable en vivant des activités regroupées sous trois ambiances : vintage, sportive et chasseur. Ces gentlemen ont fait preuve d’une grande générosité en recueillant pas moins de 80 000 $ au profit de la Fondation québécoise du cancer.

Sous la coprésidence d’honneur de M. Yan Hamel, président-directeur général de Croisières AML, et de M. Denis Ruel, gestionnaire de portefeuille chez RBC Dominion valeurs mobilières, ce deuxième rendez-vous a permis aux hommes de vivre des expériences uniques, allant des petits soins offerts par le barbier au tatouage, en passant par une exposition d’armes et à des parties enlevantes de hockey sur table, en plus de se sustenter aux différentes stations de nourritures de de cocktails. Plusieurs prix étaient offerts, dont une moto ou un VTT, au choix du gagnant, offert par SM Sport et Suzuki Canada.

Prenez aussi connaissance de la rubrique Pleins feux sur Québec, diffusée tous les vendredis dans le Journal de Québec.