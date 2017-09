Les Diables rouges s'imposent face aux Saguenéens de Chicoutimi

SAGUENAY | Les Remparts de Québec ont démarré la saison 2017-2018 de la LHJMQ du bon pied, vendredi soir. Affamés dès le début du match, les Diables rouges se sont imposés par la marque de 3-1 aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi sur la glace du centre Georges-Vézina, un scénario similaire à celui de l’an dernier.



Les hommes de Philippe Boucher ont ainsi refait le coup à ceux de Yanick Jean, qui avaient subi le même sort en rentrée saisonnière 12 mois plus tôt au Centre Vidéotron. En comptant l’interminable calendrier préparatoire, Québec présente une fiche immaculée (4-0) contre Chicoutimi depuis un mois.



Mais les Remparts ont eu chaud dans les dernières minutes de la soirée et doivent une fière chandelle à Olivier Garneau qui leur a permis de souffler en scellant l’issue de la rencontre à 18 :51 du dernier vingt.



Moins animés en troisième qu’ils ne l’avaient été lors des premiers engagements, ils ont été surpris par la vitesse de Kevin Klima avec un peu plus de sept minutes à écouler au cadran, Klima réduisant l’écart en échappée pour redonner espoirs aux Saguenéens.



Son frère Kelly a failli jouer le même tour quelques minutes plus tard avant d’être stoppé à temps par un joueur des Remparts, un geste qui a soulevé l’ire du pilote des Sags qui est allé d’une montée de lait à la Richard Martel. Grimpé sur le banc, les deux mains dans les airs, Jean réclamait un tir de pénalité aux officiels.



Départ endiablé

Après une première période disputée à vive allure durant laquelle les visiteurs ont annoncé leurs couleurs sans cependant s’inscrire au pointage, les efforts des Remparts ont rapidement porté leurs fruits au début du deuxième tiers.



Derek Gentile a réussi le premier but de la nouvelle saison pour l’équipe de Philippe Boucher, logeant habilement le risque par-dessus le gant du gardien des Saguenéens. Gentile complétait une montée à l’emporte-pièce du vétéran Andrew Picco, qui s’est déguisé en Erik Karlsson pour l’occasion.



Quelques minutes plus tard, Philip Kurashev a imité son coéquipier Gentile en avantage numérique pour doubler l’avance des siens. Le Suisse a profité d’une savante passe de Matthew Boucher en se retournant avant de décocher un vif tir des poignets qui n’a laissé aucune chance.



Signe que les deux équipes commencent à bien se connaître après s’être affrontées à de multiples reprises durant le calendrier préparatoire, certaines séquences ont semblé redonner vie à la rivalité intense qui pimentait jadis les duels entre les deux rivaux de la route 175. Un coup de poing après le sifflet, un coup de bâton derrière les jambes ou des échauffourées occasionnelles, les acteurs d’hier ne s’inviteront pas au même souper de l’Action de grâce!



En vitesse