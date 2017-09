Loterie Louis Garneau

Il est toujours temps de participer à la loterie-bénéfice au profit de la Fondation du Musée national des beaux-arts et des Petits Frères. À remporter : une œuvre picturale, intitulée 5 vélos, réalisée par l’homme d’affaires connu et artiste accompli, Louis Garneau, ainsi qu’un art-bike, peint par Garneau. Le tirage aura lieu le 2 octobre prochain. Pour acheter un billet : fmnbaq.org ou rendez-vous à la billetterie du Musée.

Rappelons que Louis Garneau est activement impliqué auprès de la Fondation du MNBAQ depuis 2011, notamment à titre de président d’honneur de la Grande campagne de financement – volet grand public en vue de la construction du pavillon Pierre Lassonde. Il agit aussi depuis plus de 20 ans, à titre de mécène auprès de l’organisme Les Petits Frères et en est le porte-parole. Cet organisme offre une présence auprès d’aînés isolés et démunis, qui n’ont pas de soutien familial.