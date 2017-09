Meurtre au Maxi: il dit avoir craint pour sa vie

Le jeune homme qui a tué une employée d’un Maxi craignait tellement pour sa propre vie qu’il aurait supplié sa mère de déménager, «pour sa sécurité», a-t-il juré en cour ce vendredi.

«Le stress affectait mon sommeil, ma concentration... Je mangeais une fois par jour, j’ai dit à ma mère que du monde voulait me tuer, c’était vraiment une question de sécurité, mais elle m’a dit d’attendre», a témoigné Randy Tshilumba au palais de justice de Montréal.

Depuis le début de son témoignage, jeudi, l’accusé de 21 ans tente d’expliquer pourquoi il a tué Clémence Beaulieu-Patry de 14 coups de couteau le 10 avril 2016. Ce jour-là, il avait fait irruption dans un supermarché de la rue Papineau pour s’en prendre à l'employée de 20 ans qu’il connaissait de vue, sans plus.

«Clémence voulait me tuer, moi et d’autres clients. Je me suis défendu et j’ai protégé les autres clients», a dit Tshilumba au début de son témoignage, hier, d’un ton donnant à penser qu’il s’agissait pour lui d’une évidence.

Après cet homicide, Tshilumba s’est caché dans un Tim Hortons, puis est allé cacher l’arme du crime et ses vêtements au cégep où il étudiait. Pendant cette période, il a également fait sur internet de nombreuses recherches, sur le meurtre au Maxi, sur la victime et sur les façons de faire disparaître des preuves.

Idées délirantes

Si la Couronne a mis en preuve que la jeune femme avait repoussé Tshilumba quelques jours avant le drame, l’accusé a livré une tout autre version des faits: selon lui, Clémence Beaulieu-Patry et ses amies voulaient le tuer depuis plus de deux ans.

Me Philippe Larochelle a d’ailleurs annoncé qu’il plaidera les troubles mentaux, alors que la poursuite demande un verdict de meurtre au premier degré.

«Il avait des idées délirantes envers [la victime], il ne savait pas qu'il faisait quelque chose de mal», a dit l’avocat.

Écoute

Tshilumba était tellement convaincu que sa vie était en danger qu’il n’osait presque plus sortir de chez lui. Et quand il n’avait pas le choix, il craignait de se faire «tirer» par la jeune Clémence Beaulieu-Patry et ses amies, a-t-il témoigné avec calme, d’un ton presque robotique.

Il a un peu parlé de ses problèmes à sa mère dans l’espoir de déménager, mais sans succès. Son meilleur ami l’aurait quant à lui qualifié de fou.

Sa sœur, pour sa part, l’aurait écouté lorsqu'il lui a confié ses prétendus problèmes «d’intimidation».

«On a pleuré, c’était intense, a témoigné Tshilumba. Mais je ne suis pas quelqu’un qui aime déranger avec mes problèmes.»

Le procès, présidé par la juge Hélène Di Salvo, se poursuit au palais de justice de Montréal.