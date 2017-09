Mise en garde

J’aime beaucoup lire votre Courrier chaque matin. Mais sans vouloir vous choquer aucunement, s’il y a une chose que je déteste au plus haut point, c’est quand quelqu’un d’autre vient répondre à votre place à un problème qu’on vous a soumis et auquel vous avez déjà répondu. Je considère ça superflu et sans grand intérêt. C’est à vous de répondre à votre Courrier pas aux autres.

Quand quelqu’un a une histoire à raconter ou un exemple à donner, c’est une bonne chose qu’il vous écrive. Mais quand une personne a juste envie de donner son avis, que ce soit sur une lettre déjà publiée ou sur la réponse que vous lui aviez donnée, je n’aime pas ça. À moins que vous ne fassiez ça pour vous reposer de temps en temps? Moi je ne le ferais plus. C’était mon humble opinion et je vous l’ai exprimé est espérant que vous ne m’en tiendrez pas rancune.

Nicole Plourde

Je ne vous en tiens pas rancune mais je ne changerai pas de méthode de travail pour autant. Il m’arrive de ne pas déceler certains aspects d’une lettre et de donner une réponse parcellaire. C’est pourquoi je trouve intéressant de publier des opinions qui viennent corroborer, contredire ou ajouter à la mienne.