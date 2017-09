Performance prometteuse pour Simone Boilard aux Mondiaux juniors de cyclisme

Même si elle ne reviendra pas de ses premiers championnats du monde sur route avec une médaille autour du cou, Simone Boilard a de quoi se réjouir. La cycliste de Québec a terminé huitième à l’épreuve junior disputée à Bergen, en Norvège, vendredi, signant la meilleure performance québécoise à cette course depuis la victoire de Geneviève Jeanson en 1999.

«C’est certainement la meilleure performance du côté québécois depuis Jeanson, mais les comparaisons vont s’arrêter là parce qu’on sait à quoi elle carburait. Considérant que c’était sa première course internationale, c’est de très bonne augure pour l’avenir», a lancé le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), Louis Barbeau, en entrevue au Journal.

Près du podium

Boilard, 17 ans seulement, a été dans le coup jusqu’à la dernière ligne droite alors qu’elle s’est glissée au sein d’une échappée de 11 coureuses avant de mettre une croix sur le podium. À l’instar des médaillées d’argent et de bronze, elle a fini à 12 secondes de la gagnante Elena Pirrone (Italie) pour enregistrer le meilleur résultat parmi les jeunes Canadiennes engagées dans ce tracé de 76 km.

«Je n’avais aucune idée où je pouvais me situer au niveau international en venant ici. Tout ce que je pouvais contrôler, c’était moi-même. Je savais que j’étais dans la forme de ma vie et ça m’a mis en confiance. Mais c’était difficile d’établir des objectifs précis [en termes de classement].

«Un podium aurait vraiment été possible, mais à la fin, je me suis laissée un peu intimider. Je n’ai pas été capable de prendre ma place. Je suis très satisfaite de faire un top 10, il fallait vraiment être en forme, alors je suis très contente de finir dans ce groupe. Je suis encore plus motivée pour l’an prochain», a raconté la jeune femme jointe au bout du fil.

Attente d’un an

Championne sur route des Jeux du Canada de Winnipeg, en juillet, Boilard avait dû renoncer l’an dernier à participer aux mondiaux malgré son titre national puisqu’elle était trop jeune selon les critères de l’UCI. Un an plus tard, plus expérimentée et plus vieille, elle a répondu aux attentes.

«J’ai fait une course aux États-Unis il y a quelques semaines en compagnie de Kirsti Lay, médaillée de bronze par équipes aux Olympiques [de Rio] et elle m’a donné plein de trucs. Ça m’a mis en confiance et cette course a servi d’entraînement», a expliqué Boilard, qui a d’ores et déjà confirmé qu’elle enfilera de nouveau le maillot de l’équipe Desjardins Ford en 2018.