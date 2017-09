Pieds nus dans l’aube, en première au FCVQ

La première mondiale du film Pieds nus dans l'aube, adaptation libre du livre de Félix Leclerc, réalisé par son fils Francis, a eu lieu mercredi. Plusieurs des têtes d’affiche du film ont foulé le tapis rouge déroulé au Palais Montcalm pour l’occasion. Le film raconte l’enfance du « troubadour », campé par Justin Leyrolles-Bouchard. Fred Pellerin, cosignataire du scénario, de même que Roy Dupuis, Claude Legault, Marianne Fortier, entre autres, étaient présents. Le festival se termine ce dimanche.

Le roman Pieds nus dans l’aube, raconte une partie de l’enfance de Félix Leclerc pendant l’entre-deux-guerres, avant qu’il ne quitte La Tuque pour aller étudier à Ottawa, et relate des moments qui ont marqué à tout jamais l’imaginaire du légendaire auteur-compositeur-interprète.

La soirée gala a été également celle de la remise des prix du festival. Entre autres, notons que le Grand Prix de la compétition est allé à Sambá, de Laura Amelia Guzmán et Israel Cárdenas, tandis que le Prix du Jury cinéphile a été accordé à Los Nadie, de Juan Sebastián Mesa. Ont également remporté les honneurs : Swagger, d’Olivier Babinet, qui a reçu le Prix du Jury collégial, Les rois mongols, de Luc Picard, qui a reçu le Prix du Public, et Ballez Jazz, de Maxime Robin, qui s’est mérité la Bourse à la création des Cinéastes de Québec. Du côté des courts-métrages, le Grand Prix de la Compétition Nationale a été remis à Frédérick Tremblay, pour Toutes les poupées ne pleurent pas. Le Grand Prix de la Compétition Internationale est allé à Scris/Nescris, d’Agrian Silisteanu. Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné ont pour leur part reçu le Prix du Public, pour Crème de menthe. Enfin, le Prix du public – Longs métrages canadiens est allé à Paul Tom, pour Bagages.

