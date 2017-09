Québec veut voir Auston Matthews

Notre site web Lejournaldequebec.com a fait un petit sondage aujourd’hui afin de vous demander quel joueur des Leafs vous voulez absolument voir mercredi. Les résultats sont juste à côté de ma chronique. Sans surprise, nos internautes ont répondu Auston Matthews dans un fort pourcentage. Mais il y a aussi d’autres joueurs que les fans veulent voir.

Sérieusement, je sais que c’est la période des camps d’entraînement, mais si la LNH débarque à Québec pour présenter des matchs hors concours, il faut quand même présenter un spectacle aux partisans. Si quelqu’un peut passer le message à Mike Babcock, ce serait très apprécié qu’il insère Auston Matthews dans sa formation. Le jeune centre des Leafs est électrisant. J’avais adoré le voir jouer l’an dernier lors du match hors concours de la Coupe du monde de hockey présenté à Québec. Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas aussi faire jouer Mitch Marner ? Il me semble que nos fans sont mûrs pour voir du beau hockey. J’espère vraiment que ces deux joueurs seront de la formation des Leafs.

Je sais, j’ai été dur envers les Bruins dans ma dernière chronique. Mais je souhaite tout de même féliciter le CH qui a présenté une formation somme toute intéressante lundi dernier au Centre Vidéotron. On a senti l’effort du CH avec la présence de Galchenyuk, Gallagher, Danault et Petry notamment. Mais cette fois, j’espère que le Canadien fera patiner au Centre Vidéotron le joueur que tous les fans de Québec veulent voir : Jonathan Drouin. Je l’ai bien aimé dans le récent match de l’équipe face à Washington et j’espère le voir à l’œuvre mercredi prochain. Pourquoi ne pas également permettre à Charles Hudon de participer au match ? Il a été l’un des meilleurs des siens face aux Capitals.

J’ai apprécié la sortie cette semaine de Martin Tremblay, nouveau chef de l’exploitation du Groupe sports et divertissement de Québecor. Il affirme que Québec n’a plus rien à prouver à la LNH : la passion des gens de Québec est démontrée. Et c’est vrai. Je pense que Québec a mis le couvercle sur la marmite l’an dernier avec une foule impressionnante lors du match de la Coupe du monde. Chaque fois que Québec a été mise au défi, Québec a livré. J’estime en effet que Québec doit garder la tête haute. Tout a été fait pour attirer les Nordiques. La balle est maintenant dans le camp de la LNH. Et il faut juste, j’imagine, être très patient.