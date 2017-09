Quoi faire quand une sœur nous rend folle?

J’espère ne pas vous importuner avec mon récit, mais la lecture de la lettre signée « Une sœur qui n’en peut plus » m’a stupéfaite. Je pourrais l’avoir écrite tant la vie de cette personne qui a des conflits avec sa soeur aînée à propos d’un testament ressemble à la mienne, même si dans mon cas c’est l’inverse, je suis l’aînée, et ma sœur, la cadette.

Comme sa sœur, la mienne est le sosie de ma mère. Et même si je ne suis pas comme elle l’était, la préférée de mon père, nos caractères sont plus compatibles. Dans le fond, on se ressemble tellement, que l’image faussée qu’il m’aime plus qu’il n’aime ma sœur, n’a cessé de se développer au fil du temps. D’où est né une jalousie à mon endroit et l’envie de me faire des malhonnêtetés en tous genres.

Mon père n’est pas encore décédé, et c’est déjà moi qui m’occupe de l’administration de ses biens de son vivant, tout comme je sais que je suis nommée par testament, liquidatrice de ses biens à son décès. Ce qui n’a fait qu’augmenter la haine de ma sœur envers moi. En face elle me sourit, mais derrière, les méchancetés s’accumulent. Je ne compte plus les dénigrements sur moi et ma famille, ainsi que les nombreuses contestations de la plupart des décisions que je prends concernant mon père.

Mais j’ai eu la chance d’avoir un époux qui a vite vu clair dans son jeu, et qui m’a mise en garde contre elle. Il m’a aussi aidée à me prémunir contre ses attaques en m’incitant à la cerner telle qu’elle est. Dans cette optique, je me suis procuré le livre d’Isabelle Nazare-Aga « Les manipulateurs sont parmi nous », que je conseillerais vivement à cette personne de lire. C’est un must pour faire face à ce genre de personnalité toxique. Et si sa sœur en arrive à couper toute communication avec elle, elle ne doit à aucun prix insister, car son bonheur est à ce prix.

Uns sœur qui espère avoir aidé