Rien ne va plus avec le look de Robert Pattinson

En matière de mode, Robert Pattinson est toujours là pour nous surprendre.

Après le combo col roulé ultra ajusté et pantalon fuchsia bouffant, l’acteur de Twilight frappe encore sur la couverture du magazine Wonderland.

Cette fois, le look de l’homme de 31 ans frappe encore plus fort avec sa perruque rose et ses vêtements plus excentriques les uns que les autres. On remarque évidemment les nombreuses épingles à couche et les barres noires tracées sur son visage.

Sur la seconde photo, les bas collants et le micro chignon attirent notre attention.

On peut lire sur le site du magazine que Robert Pattinson a dirigé lui-même la séance photo le mettant en vedette. Disons que les images, capturées par la photographe Sandy Kim, nous dévoilent une facette de l’acteur qu’on lui connaissait moins. Pas de doute, l'acteur ose dans ses looks et n'hésite pas à adopter les vêtements plus avant-gardistes qu'on lui propose.