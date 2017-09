Son fils devient un homme

Il y a trois semaines, la comédienne Sonia Vachon a pleuré lorsque son fils Gédéon, 17 ans, a commencé son année scolaire au cégep.

« Je n’ai pas pleuré pour la maternelle. Sa première journée de cégep par contre, je me suis dit en pleurant : “Oh mon Dieu, il est au cégep. C’est fini ! Il aura 18 ans au mois de mars et mon fils est maintenant un jeune homme” », raconte l’actrice, rencontrée au Théâtre du Nouveau Monde, à la première de Demain matin, Montréal m’attend, jeudi dernier.

Malgré le chagrin de le voir partir, elle est très heureuse que son fils ait trouvé sa voie.

« Vous savez, Gédéon n’aimait pas l’école et il m’a dit en première secondaire qu’il ne voulait plus y aller. Un jour, il a eu un cours sur les guerres et conflits avec un professeur d’histoire extraordinaire et il a eu la piqûre. Il veut donc devenir professeur d’histoire. Je suis heureuse, d’autant plus que dans la famille, nous sommes des passionnés d’histoire », conclut-elle.