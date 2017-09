Un match de séries pour les Élans de Garneau

Les Élans de Garneau joueront gros samedi après-midi alors qu’ils accueilleront le campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF).

Avec une fiche d’une victoire et trois défaites, les Élans se retrouveront dans une position difficile pour accéder aux séries éliminatoires dans l’éventualité d’une défaite. Ou, au contraire, ils se retrouveront au cœur de la lutte s’ils l’emportent.

« C’est un match de séries pour les Élans, comme nous la semaine dernière, a résumé l’entraîneur-chef du CNDF, Marc-André Dion, dont la troupe présente un dossier de deux gains et deux revers. C’est un tournant dans leur saison. Je prévois qu’ils seront très agressifs et il faudra s’attendre à tout. »

Depuis le dernier match, Dion a un souci de moins. Le quart-arrière Alexandre Naud a disputé une solide rencontre face aux Titans de Limoilou à son premier match comme partant. Peut-il offrir le même genre de performance chaque semaine ? « Je suis convaincu qu’il peut conserver le même rythme, a indiqué Dion. Contre Limoilou, il a connu du succès en lançant profondément même si les Titans avaient neuf joueurs en couverture. Il est calme, précis et la balle sort vite, ce qui rend la tâche difficile aux défensives adverses de mettre de la pression. Alex doit simplement éviter de regarder trop loin et de vouloir trop en faire. »

Blessé à une cheville contre Limoilou, il y a deux semaines, l’excellent receveur et retourneur des Élans Mathieu Blanchette n’a pas affronté Lennoxville samedi dernier. Sera-t-il en mesure d’affronter le Notre-Dame ? On vous le dira, samedi, puisqu’il n’a pas été possible de parler à l’entraîneur-chef Claude Juneau, vendredi. Du côté du CNDF, le porteur de ballon Gloire Muganda disputera son premier match de la saison, remis d’une blessure à un genou.

Géants/Titans

À Limoilou, les Titans (2-2) recevront la visite des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n’ont pas encore connu l’ivresse de la victoire en quatre sorties. Ils tenteront de rebondir après avoir subi un cinglant revers, vendredi dernier, face au CNDF.

« On a effacé cette performance assez rapidement, a mentionné l’entraîneur-chef, Dave Parent. Le moral est excellent. Contre le Notre-Dame, on a cherché des réponses individuelles au lieu de collectives et ce n’est pas de cette façon qu’on connaît du succès à Limoilou. On a fait un pas de côté et il faudra voir si nous sommes capables d’aller de l’avant pour de bon. Je m’attends à une grosse performance de nos lignes.

« Avec une victoire, les Géants verront une petite lumière alors qu’une défaite signifiera pas mal la fin des émissions pour les séries et une longue fin de saison, ajoute Parent. Ils seront animés par un sentiment d’urgence. »

Faucons/Nomades