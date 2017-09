Une décision assumée

Yvon Deschamps ne reviendra pas sur sa décision : le célèbre humoriste a réellement mis une croix sur la scène et ne compte pas y retourner.

« Cela fait six ans maintenant. Je ne serais plus capable. Je ne suis plus là dans ma tête, je ne suis plus celui que j’étais. Je suis un autre homme, disons plus âgé que l’autre ! Je ne pourrais vraiment plus retourner sur scène », confie-t-il, au bras de sa femme Judi Richards, à la première de l’expérience Expo 67 Live, à la Place des arts, lundi dernier.

Mais l’humoriste de 82 ans ne chôme pas pour autant. Il admet être toujours bien occupé.

« J’ai toujours quelque chose à faire. J’ai passé l’été avec mes enfants et mes petits-enfants. J’ai aussi un livre qui sort bientôt, une pièce que j’ai écrite et qui a été jouée par Benoît Brière. Cela s’appelle Le boss est mort. Les jeunes acteurs pourront donc à leur tour la jouer », poursuit-il.