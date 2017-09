Une maquette du pont de Québec en blocs Lego

Un résident de Lévis vient de mettre la touche finale à un projet un peu particulier : depuis cinq ans, il s’affaire à construire une maquette à l’échelle du pont de Québec, qui le fascine depuis son enfance.

« C’est un chef d’œuvre ! » s’exclame Sébastien Lemieux quand on lui demande ce qu’il pense du pont de Québec. Ces mots pourraient aussi bien s’appliquer à sa maquette, longue de six mètres, dans laquelle il a investi, au bas mot, 3400 $.

Pas moins de 15 600 blocs Lego ont été nécessaires à sa réalisation. L’homme explique avoir été inspiré par les travaux de son grand-père, qui avait lui-même réalisé une maquette en bois du pont de Québec dans les années 20, quelques années après son inauguration.

« Un bijou »

Sébastien Lemieux espère, grâce à ce projet, faire changer quelques mentalités. Sa construction sera d’ailleurs exposée samedi au quai des Cageux dans le cadre des célébrations entourant le centenaire de la structure d’acier.

« D’après moi, la majorité de la population n’a pas conscience du bijou qu’on a à Québec. On n’y fait pas assez attention », estime l’homme de 40 ans, qui se décrit comme un passionné d’architecture et un grand admirateur du premier lien autoroutier ayant relié les deux rives.

« On l’emprunte pour traverser [le fleuve], mais on ne prend pas le temps de le regarder et de l’admirer », observe-t-il.

Respect

Travaillant dans un atelier de mécanique, M. Lemieux dit avoir beaucoup de respect pour les ingénieurs et ouvriers qui l’ont pensé et construit avec les moyens limités de l’époque. « Pour moi, le pont de Québec a toujours été une source d’inspiration au niveau de l’ingénierie et de la beauté de la structure », mentionne-t-il.

Sans surprise, il fait le souhait que soit réglée, un jour, la question de la peinture du pont. Pour sa part, il a choisi de réaliser sa maquette en blocs gris, soit la couleur qui avait été choisie dans les années 2000 lorsqu’une partie de la surface du pont de Québec a été peinturée.

Programme pour le centenaire du pont samedi

Promenade Samuel-De Champlain (secteur quai des Cageux)*

►Entre 13 h et 20 h

Animation déambulatoire

Jeux géants

Spectacles thématiques

►17 h

Allocutions des dignitaires

►19 h 30

Défilé de bateaux illuminés

►20 h

Feu d’artifice pyromusical

* Des animations auront également lieu, entre 13 h et 17 h, au parc du Rigolet, à Lévis. Le stationnement sera gratuit au Juvénat Notre-Dame.