[VIDÉO] Après avoir vu cette vidéo, vous saurez enfin quel rouge à lèvres liquide tient le mieux

Comme c’est pas mal fâchant de se mettre un beau rouge à lèvres puis de se ramasser complètement beurrée dès la première gorgée de latte, on s’est données pour mission de dénicher LE rouge à liquide qui tient le mieux.

Promettant une tenue irréprochable et une pigmentation hors pair, ces petites merveilles en bouteille sont partout en ce moment. C’est pourquoi on a décidé d’en mettre six à l’épreuve en les soumettant à des tests de tous les jours. On a bu des cafés, mangé des burgers et croqué dans des bonnes grosses tranches de melon d’eau.

Certains se sont ramassés partout dans notre face, d’autres ont connu plus de succès.

Voyez par vous-même quels rouges à lèvres liquides se sont mérités une note de passage:

Voici les rouges à lèvres qu’on a testés:

Rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de Maybelline, 11.99$

Peinture lèvres velours de Mark, 10$

Rouge à lèvres Ultra HD Matte de Revlon, 11,49$

Rouge à lèvres liquide de Stila, 31$

Gloss Matt matt matt d’Essence, 4,99$

Rouge à lèvres en crème Lip Lingerie de NYX, 9$