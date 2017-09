BERTHIAUME, Vincent



À Saint-Elzéar, le 15 septembre 2017, à l'âge de 33 ans est décédé M. Vincent Berthiaume, conjoint de Mme Jessica Blais. Il était le fils de M. Charles Berthiaume et de Mme Christine Gagné. Il demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera aule jeudi 28 septembre 2017 de 9h30 à 11h30 et de 13h à 14h45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe: Jessica, ses parents: M. Charles Berthiaume et Mme Christine Gagné; son frère et sa sœur: Carl (Cathy Bolduc) et Mélissa (Marc Rodrigue); sa filleule et son neveu: Séléna et Chad Berthiaume; son parrain et sa marraine: Yves Giguère et Louiselle Gagné; sa belle-mère: France Turmel (feu Guy Blais), ses beaux-frères: feu Louis et Dominic Blais (Lydia Lamontagne). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines de la famille Berthiaume et Gagné ainsi que de nombreux amis(es). Dons: Fabrique de Saint-Elzéar: Administration@st-elzear.ca. La direction des funérailles est confiée à