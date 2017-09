4 façons de célébrer la littérature

Jusqu’au 1er octobre, ce sont pas moins de 200 écrivains d’ici et d’ailleurs qui prendront part aux différentes manifestations du Festival international de la littérature (FIL), qui en est à sa 23e édition. Voici quatre événements à ne pas manquer dans le cadre de cette grande fête des mots.

Chronique d’un cœur vintage

C’est à une prestation solo que nous convie la comédienne Émilie Bibeau, dans le cadre du FIL. Inspiré de la chronique littéraire qu’elle tient à l’émission Plus on est de fous, plus on lit (ICI Radio-Canada Première), ce spectacle de plus d’une heure sera l’occasion pour le public de réentendre ou de découvrir quelques-unes de ses meilleures chroniques, que l’on décrit comme « des perles radiophoniques ».

►25 septembre, 19 h Salle Claude-Léveillée | Place des Arts

Salut Galarneau !

Mettant en vedette Pierre Curzi et Benoît Drouin-Germain, ce spectacle a été créé afin de souligner les 50 ans de Salut Galarneau !, roman de l’auteur québécois Jacques Godbout. Appuyés par le metteur en scène Alexis Martin, les comédiens rendront hommage à cette œuvre qui dresse un portrait d’une période importante de l’histoire du Québec : la Révolution tranquille.

►28 septembre, 20 h Théâtre Outremont

Et si notre vie était une fête ?

C’est à une célébration réunissant des artistes originaires de Paris, Montréal et Port-au-Prince que l’on convie le public avec Et si notre vie était une fête ?. Lancé par Dany Laferrière, le spectacle sera également mené par le poète haïtien James Noël et le musicien Babx. De nombreux invités — écrivains, musiciens, poètes et slameur — se joindront à eux pour « conjurer le malheur et célébrer la vie ».

►30 septembre, 20 h Cinquième salle | Place des Arts

Le plus long micro ouvert jamais tenu

Gratuite, cette initiative à la fois audacieuse et originale a tout de suite capté notre attention. Son objectif : battre le record du plus long micro ouvert jamais tenu, rien de moins ! Les gens sont invités à venir présenter un texte de leur choix au Sporting Club, où un micro sera disponible 24 heures sur 24, et ce, sur toute la période du festival. Plus d’informations au coeurouvert.info.

►Jusqu’au 1er octobre Sporting Club

Toutes les informations concernant le FIL se trouvent à l’adresse festival-fil.qc.ca.