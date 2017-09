LOUDON | Ils regretteront le départ d’Alex Labbé l’an prochain, en sachant toutefois qu’ils auront largement contribué à son éclosion.

Si le pilote de Saint-Albert a été couronné champion de la série canadienne NASCAR Pinty’s samedi soir, au circuit de Jukasa, en Ontario, il doit une fière chandelle à Louis et Denis Larue, qui l’ont recruté en 2013 dans la série American Canadian Tour (ACT).

Les deux frères, passionnés de course automobile, sont propriétaires d’une écurie de stock-car depuis plusieurs années. Ils sont aussi les dirigeants de l’entreprise familiale Larue, établie à Sainte-Foy et spécialisée dans la fabrication de souffleuses à neige industrielles.

« On ne pouvait pas tomber sur un meilleur pilote, a dit Louis en entrevue samedi, à Loudon. Dès ses premiers tours de roue, on s’est bien aperçu qu’il avait un potentiel énorme.

« De le voir réussir de cette façon, c’est notre fierté, poursuit-il. En sachant qu’il y a une partie de nous là-dedans. Ça prouve aussi que nous avons fait le bon choix à l’époque. Il a répondu à l’appel.

« On a toujours cru en lui et, non, nous ne sommes pas surpris de ses performances et de son championnat en série Pinty’s. C’est amplement mérité. »

Le pilote idéal

Louis Larue n’hésite pas à dire que Labbé est le candidat idéal pour toute équipe de stock-car.

« Il a été mon pilote, certes, mais aussi mon ami, souligne Louis. Oui, je suis peiné de le voir partir l’an prochain, mais je suis vraiment content pour lui.

« C’est un jeune homme sérieux et très concentré. Un pilote prêt à tout faire pour contribuer au succès de son équipe. Prêt aussi à se salir les mains. On constate très bien qu’il a un but précis dans la vie. »

Patience et maturité

« Alex n’a jamais voulu brûler les étapes dans son développement, de renchérir Denis. Moi, quand je l’ai vu courir pour la première fois, je me suis rapidement aperçu qu’il était très doué.

« Il est patient et il a cette qualité de bien gérer ses courses. Dès son jeune âge, il a fait preuve de beaucoup de maturité.

« On pourrait être égoïste et regretter le fait qu’on ne pourra plus compter sur lui l’an prochain, mais au contraire, je suis heureux de ses succès. »

La « Filière Larue »

Labbé n’en a pas complètement fini avec les Larue.

Maintenant que la saison est terminée en NASCAR Pinty’s, le pilote de 24 ans aura l’occasion de disputer ses trois dernières courses en série ACT, qui seront disputées aux États-Unis au cours des prochaines semaines, avant de faire le grand saut, en 2018, dans la deuxième division du NASCAR.

« Nous allons l’accueillir à bras ouverts à titre de champion canadien, dit Denis. En sachant qu’il fera tout son possible pour gagner comme il le fait toujours.

« Ce sera la fin d’une belle association. On veut vraiment qu’il se concentre sur la série XFinity l’an prochain. »

Louis et Denis vont entreprendre, au cours des prochaines semaines, le processus de recherche d’un nouveau pilote pour la saison 2018 en série ACT.

« On souhaite évidemment dénicher un autre... Alex Labbé, d’affirmer Denis. On veut développer de jeunes espoirs de la course. C’est la mission qu’on s’est donnée. »

Cette « filière Larue » a contribué à l’éclosion d’un premier champion et d’un ambassadeur hors pair. Elle souhaite maintenant en recruter un autre tout aussi prometteur.