Coupe Laver: Rafael Nadal et Roger Federer unissent leurs efforts

Le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal sont les vedettes incontestées de cette deuxième journée de compétition de la Coupe Laver, samedi, à Prague.

La formation européenne du capitaine Björn Borg a pris les devants 7-1 sur l’équipe mondiale de John McEnroe.

Federer a facilement vaincu l'Américain Sam Querrey par le pointage de 6-4 et 6-2.

Puis, Nadal, premier au classement de l’ATP, a disputé un match qui fut davantage serré face à Jack Sock, l’emportant 6-3, 3-6 et 11-9. Frustré par le résultat, Sock n’a pas été tendre envers sa raquette au terme de l’affrontement.

Le dernier match de simple de la journée mettra en vedette la Tchèque Tomas Berdych, qui évolue devant son public, et le bouillant Australien Nick Kyrgios.

Finalement, la journée se terminera par un match de double. Pour la première fois, Federer et Nadal, deux grands rivaux depuis plus d'une décennie, joueront côte-à-côte en double, face à Querrey et Sock.

«Ce sera un moment spécial pour nous deux. Nous allons nous battre ensemble et tout donner pour offrir deux points à l’Europe», a souligné Nadal en entrevue.

Samedi, chaque victoire donnera deux points alors que dimanche, lors de la dernière journée de compétition, chaque gain vaudra trois points.

Le tournoi est d’ailleurs présenté sur la chaîne TVA Sports.