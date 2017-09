ROY, Thérèse Côté



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 17 septembre 2017, à l'âge de 93 ans 7 mois, Thérèse est décédée paisiblement, entourée de sa famille de 5 générations dont elle était très fière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Nicole (Gilles Leblanc), feu Robert (Francine Blouin), Ginette (Michel Robin); ses petits-enfants: Nathalie (Marc-André), Caroline (Richard), Jacinthe (Stéphane), feu Sylvain, Christian (Christianne), Marie-Claude (Jean-François), Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants: Amélie (Jean-Philippe), Jean-Samuel, Florence, Émilien,Steve,Jean-Christophe (Élianne), Alexanne (Charles), Laurie-Rose, Justin; son arrière-arrière-petite-fille Rosalie. Elle était l'aînée de la famille d'Adélard Roy et de Bernadette Hains. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Pierrette, Gertrude, Colette; son frère Jacques; ses belles-sœurs et beaux-frères et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Site : www.lesdiabetiquesdequebec.comTél. : 418-656-6241. Les funérailles sont sous la direction de: