LABERGE, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 septembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Richard Laberge, fils de Mme Marcelle Huot et de feu M. Gaston Laberge, époux de feu dame Francine Pilote. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 13h50.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre sa mère ; ses enfants : Caroline (Réjean Soucy), Yannick (Isabelle Côté) ; ses petits-enfants : Samuel, Alyssia et Julianne; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Rock (feu Janine Morneau), Martine (André Gagnon), Raymonde (Guy Boivin), Fabien (Gabrielle Nadeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pilote : Raymond (Marielle Tremblay), feu Raymonde (feu Jacques Letarte), feu Gaston (Odette Harvey), Huguette (Claude Dauphinais), Jean-Louis (Yvette Harvey), Nicole (feu Gérard Côté), Micheline (feu Jocelyn Bluteau), feu Richard (Marielle Couture), feu Claude (Colette Racine), Yvon (Claudette Laroche), Ghislaine Beaulieu ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666