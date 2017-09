Aujourd’hui en couple et enceinte de son premier enfant, la comédienne Ingrid Falaise raconte dans Le Monstre – La suite les 14 années empreintes d’abus, d’autodestruction, de douleur et de déni qu’il lui a fallu traverser avant de revoir enfin la lumière.

En 2002, Ingrid Falaise s’est battue pour s’arracher des griffes meurtrières de son ex-conjoint, M. Elle s’est enfuie et a sauvé sa peau. Mais M, le Monstre, n’a pas lâché sa proie aussi facilement et lui a fait subir d’autres atrocités.

Ingrid Falaise raconte, avec simplicité et courage, comment elle a réussi à se défaire de son emprise et la route difficile qui l’a menée vers la guérison. Drogue, autosabotage, faux jetons : elle en a vu de toutes les couleurs sur la longue route de la reconstruction, avant d’aller faire une retraite fermée qui lui a permis de changer sa vie.

Elle avait deux choix : demeurer victime toute sa vie et porter les stigmates de la violence conjugale ou rouvrir son cœur. Elle qui doutait d’être capable d’aimer un homme à nouveau est maintenant sur le point de donner naissance à son premier enfant aux côtés d’un homme qu’elle adore et qui comprend son vécu, et des deux enfants de celui-ci.

Le récit Le Monstre a changé sa vie et trouvé écho chez les lectrices. « Ça m’a permis de guérir de façon fulgurante. Mon Facebook s’est rempli de milliers de messages suite à la sortie du tome 1 : je le dis en toute humilité et ça m’a surpris énormément. Des femmes m’écrivaient : “grâce à ton livre, je m’en suis sortie”, “grâce à ton livre, j’ai quitté mon M à moi”, “grâce à la lecture, j’ai compris que j’étais dans une situation de violence conjugale”... Et il y en a des milliers. Et j’ai encore au moins trois messages par jour.

Photo courtoisie

« La question qui revenait tout le temps, c’est comment faire pour être heureuse, est-ce qu’on s’en sort, est-ce que des ailes, ça repousse ? Est-ce qu’on peut être heureuse ? Comment tu as pu faire confiance à un homme à nouveau ? Qu’est-ce qui s’est passé après ? », énumère Ingrid. « Donc, je me suis dit “c’est trop long répondre à tout le monde, et je leur dois ça : je vais écrire la suite. Et je vais tout raconter”. »

Ingrid Falaise a commencé l’écriture. Puis elle est tombée enceinte et a choisi d’écrire la suite pour elle, pour son enfant, et non pour les autres. « Je ne suis pas guérie entièrement et briser le silence, c’est l’étape numéro 1 de la guérison. Avec le premier livre, j’ai tellement brisé le silence... mais briser le silence sur la crise, en état de crise, sur ces trois années que j’ai tellement ressassées... J’en ai tellement fait, des cauchemars. Mais la vraie reconstruction, ça commence après, quand on brise le silence et qu’on entame sa vie. »

Elle sait que le cheminement n’est pas facile. « J’ai encore tout plein de blessures, encore aujourd’hui. Alors je l’ai fait pour moi, pour me guérir, pour pouvoir finalement tourner la page et passer à autre chose. Être guérie totalement pour mon enfant, pour qu’il ait une maman totalement épanouie et qu’il ne reste plus rien. »

En se connectant « à la bonne place », ajoute-t-elle, tout a déboulé. « J’ai pu raconter ces 14 années de reconstruction. Ce livre, je le dédie aux femmes. Mais je l’ai écrit vraiment pour moi, et il fait partie intégrante de ma reconstruction. Je ne l’ai pas ressassé pendant 10 ans. Mais j’ai fait des liens et, en écrivant, j’ai pu continuer ma thérapie avec ma thérapeute et comprendre par où je suis passée. »

EXTRAIT

«Je suis un fantôme qui déambule. Isolée entre deux sphères incompatibles. Celle du désir de renaître et celle du souhait de disparaître.»

...

« Le film est terminé, je suis exténuée. Près du lac des Deux-Montagnes, tout juste avant de rentrer à la maison, je me gare pour assister au coucher du soleil et me remplir de ce fort sentiment d’accomplissement qui m’embrase en même temps que les rayons. Seule dans ma voiture, derrière le volant, je dévore une barre de chocolat au fondant au caramel. J’attendais cette dernière journée pour manger mes émotions et compenser des semaines de privations. Je mange comme si je n’avais jamais mangé auparavant. Je gruge ce deuil qui prend place doucement. »

...

« C’est inévitable et plus fort que moi. Toutes les fois que je fais connaissance avec un homme physiquement de mon goût, un parfait prospect et un amoureux potentiel selon le monde extérieur, j’érige mon personnage empreint de mystère, de folie, d’infidélité et de mensonges. Je n’aime pas, jamais. Je me lance dans des idylles impossibles pour m’assurer de demeurer célibataire, que ce soit avec un homme de vingt ans mon aîné, assis sur ses millions, un réalisateur un peu bohème à l’égo survolté, un masochiste qui aime la fessée, un acteur passionné que je rends dingue d’amour pour moi ou un policier undercover qui infiltre des gangs de rue. Chaque fois, mon cœur reste clos, prisonnier sous l’armure que j’ai forgée. »

...

« Ne voulant pas être mise à l’écart, désirant plus que tout retrouver ma jeunesse et me mêler à ceux qui devraient me ressembler, sans réfléchir, j’attrape le billet, me penche sur le comptoir de la salle de bain et, comme dans les films, j’inspire la cocaïne d’un coup sec. Mon nez brûle, un frisson me parcourt les avant-bras et un goût de pétrole remplit ma gorge. Ma tête tombe vers l’arrière et je pince mon nez, qui pique intensément. »

— Ingrid Falaise,

Le Monstre, la suite,

Éditions Libre Expression

Apprendre à aimer, à nouveau

Ingrid Falaise aimerait que les gens retiennent d’elle la résilience plutôt que l’histoire d’horreur. « Elle va toujours faire partie de moi, mon histoire d’horreur, et c’est ça que j’ai accepté. Elle fait partie de la femme que je suis devenue aujourd’hui, mais elle n’est plus un boulet. »

Ingrid va maintenant de l’avant. « Ce n’est plus quelque chose que je traîne lourdement. J’en ai fait quelque chose de grand, de beau, et je le dis en toute humilité. »

Quand elle présente des conférences à travers le Québec, elle ajoute qu’elle se sert de son histoire pour panser des blessures, guérir les blessures d’autres femmes. « C’est extraordinaire. Je me suis pardonné à moi-même aussi. L’agresseur, je m’en fous. Mais j’ai compris que j’ai été une victime, que c’est pas de ma faute. J’ai arrêté d’avoir honte – c’est la pire chose de garder le silence et d’être gênée de ce qu’on a vécu. »

Ingrid a un message important à transmettre : des ailes, ça repousse. « Il y a une vie après la violence. C’est beau. On peut s’en sortir. Les blessures ne vont plus prendre le dessus : on va prendre le dessus sur les blessures et sur les mécanismes de défense. C’est difficile, mais il faut le faire, parce que ça fait du bien, en bout de ligne. »

La thérapie fermée l’a aidée énormément. « Je vois encore la même thérapeute, que j’appelle Lise, dans le livre. Cette thérapie m’a permis de comprendre que j’avais une valeur. Quand on est victime de violence conjugale, on n’a plus d’estime de soi. On n’a plus rien et on ne connaît pas notre valeur. »

Elle continue : « Je me suis abusée aussi de différentes façons : en boulimie, en anorexie, en automutilation, en n’étant pas fine avec les hommes, parce que je créais d’autres souffrances pour ne pas toucher à ma propre souffrance émotive qui était vraiment ancrée. »

Elle s’est perdue dans toutes sortes de mécanismes de fuite... jusqu’à tant que ces fuites ne suffisent plus. « J’ai pété au frette et je suis tombée en grosse dépression. Et là, je n’avais plus le choix d’aller toucher à la souffrance réelle, celle qu’il fallait vraiment guérir. [...] Quand je suis sortie de la thérapie, je savais ce que je valais pour la première fois depuis si longtemps, et j’avais appris à mettre mes limites et à dire non. Non à l’abus sous toutes ses formes. »

» En librairie le 27 septembre.

» Ingrid Falaise est comédienne et s’est fait connaître davantage en 2015 avec la publication de son premier récit, Le Monstre.

» Il s’est vendu à plus de 55 000 exemplaires au Québec et est distribué en France, en Suisse et en Belgique chez Flammarion. Il a aussi été traduit en polonais.

» Ingrid présente des conférences sur le thème : Je me suis choisie.