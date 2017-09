Des nouveaux visages en défensive

Le Rouge et Or de l’Université Laval misera sur de nombreux nouveaux visages comme partants ce dimanche après-midi, à l’occasion de la visite des Stingers de Concordia.

En raison des blessures, mais aussi parce que certains ont pris du galon, le Rouge et Or alignera cinq partants différents en défensive, comparativement au dernier match à Montréal.

Du nombre, le demi défensif Nicolas Viens obtient son premier départ en carrière à sa troisième saison universitaire.

« J’ai toujours cru au processus, a raconté le produit des Élans de Garneau, qui profite de la blessure de Louis-Philippe St-Amant pour se glisser dans l’alignement partant. Trois ans, ça peut paraître long pour certains, mais je partais de loin. Après ma dernière saison à Garneau, je suis parti en voyage et j’ai eu besoin de plus d’un an pour me remettre dedans. Je voulais jouer à Laval et rien d’autre. »

Un rêve qui se réalise

Viens identifie quelques coéquipiers qui l’ont bien entouré. « Un gars comme Gabriel Marcoux, qui a vécu la même chose à son arrivée à Laval, m’a servi de mentor, a-t-il souligné au sujet du demi de coin qui a conclu sa carrière l’an dernier.

« Il m’a bien préparé. Même chose pour Gabriel Ouellet, qui est comme un frère et qui m’a toujours soutenu. Nous serons ensemble sur le terrain contre Concordia. Je souhaite faire comme eux à l’avenir et donner au suivant. »

Excité, Viens a hâte de sauter sur le terrain. « Je me suis approché d’un poste de partant depuis l’an dernier en évoluant comme septième demi défensif. Même chose cette année. »

Changement sur la tertiaire

Toujours sur la ligne tertiaire, Carl Achy évoluera comme demi de coin du côté court du terrain à la place de la recrue Zack Fitzgerald qui avait amorcé les deux rencontres précédentes en remplacement d’Émile Chênevert, blessé à une épaule lors du match d’ouverture, et Frédéric Gagnon prendra la relève de Marc-Antoine Simard du côté large.

« Il y a une bonne compétition entre Carl et Zack », a indiqué l’entraîneur-chef Glen Constantin.

Blessés, les secondeurs Cédric Lussier-Roy et Marc-Antoine Varin ne seront pas en uniforme. La recrue Kean Harelimana et le vétéran Daniel Tshiamala prendront la relève.

Le secondeur Daniel Basambombo, le demi défensif Laurence Poirier-Viens et le porteur de ballon Luca Perrier disputeront leur premier match. Les deux derniers sont des recrues.

À la recherche des « bonnes combinaisons »

Les cinq joueurs de ligne offensive seront les mêmes qu’au dernier quart contre les Carabins, mais les deux bloqueurs changeront de côté.

Kétel Assé aura pour mission de protéger le dos du quart-arrière Hugo Richard en jouant à gauche, alors que la recrue Nicolas Thibodeau jouera du côté droit. Le bloqueur Francis Chabot, blessé au cou, ne sera pas en uniforme. Pierre-Karl Lanctôt, lui, sera en uniforme pour la première fois de la saison.

« Nous sommes encore en mode “trouver les bonnes combinaisons”, a raconté le coordonnateur offensif Justin Éthier pour expliquer les changements. On ne doit pas être pris dans cette situation trop longtemps, mais la saison est encore jeune. On doit travailler la cohésion sur la ligne. »

« Pour le bien de l’équipe »

Partant à toutes les parties depuis le début de la saison, Assé abonde dans le même sens.

« Les entraîneurs tentent de trouver les meilleures combinaisons et ils font des changements pour le bien de l’équipe, a souligné le produit des Nomades de Montmorency.

« Sur la ligne offensive, tu dois être polyvalent et jouer à plus d’une position. Ça ne fait pas de différence, pour moi, un côté ou l’autre. Comme bloqueur à gauche, ta responsabilité est plus grande, mais ça ne revient pas seulement à moi, mais à tout le monde. »

Utilisé au quatrième quart face aux Carabins, Thibodeau obtient son premier départ en carrière. « Je suis content, mais je me concentre sur une partie à la fois, a indiqué le produit du Noir et Or de Valleyfield. Tout sera à recommencer la semaine prochaine. »

Moisan verra de l’action

Blessé en début de semaine et de retour seulement depuis vendredi, Étienne Moisan ne jouera pas comme partant, mais le vétéran demi inséré verra de l’action rapidement, selon le coordonnateur offensif Justin Éthier, qui considère le produit des Cheetahs de Vanier comme son receveur le plus important depuis le début de la saison. C’est Benoît Gagnon-Brousseau qui sera le titulaire.