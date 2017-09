LAFLAMME, Gérald



À Québec, le 21 septembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gérald Laflamme, époux de dame Ginette Langlois. Natif de Rouyn-Noranda, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12 h à 14 h.et de là une inhumation suivra au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Ginette Langlois ; ses quatre enfants : Manon (Benoit), Nadine (Zia), David (Julie), Sabrina (Stéphane) ; ses petits-enfants : Simone, Jérôme, Sana, Bayan, Neda, Naomi, Angelik, Henri, Maïka, Mathilde, Zoé et les enfants de sa conjointe : Josée, Annie, Ninon (Yvon) et Éric (Nathalie) ; ses petits-enfants : Audrey, Samantha, Louis-Philippe, Maxime, Gabrielle, Alexandra, Frédérique, Jérémie, Marianne, Émile et Simon ; ses arrière-petits-enfants : Emma, Béatrice, Elliot ; sa sœur Denise, ses frères : feu Michel, Jacques, André et Marc et leur famille et plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, Tél : 418-656-4999.