GOULET, Romain



C'est moi Romain, je suis décédé au raquetball le 19 septembre 2017 à l'âge de 70 ans. J'ai eu une belle vie, profitez de la vôtre. Je laisse dans le deuil ma mère, Stella Boudreau; mon fils Yannick que j'ai tant aimé, sa femme Sabrina, sans oublier Joshua, mon petit-fils; ma grande amie et complice de ma vie: Jocelyne Turcotte; ma sœur et mon frère: Jocelyne (Fernand) et Réjean (Ingrid); mes neveux et nièces, parents, mes chers amis et partenaires de sport, continuez de sourire car moi je suis bien au ciel avec les miens. Le service aura lieu en présences de ma famille à Cancun.