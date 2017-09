Denise Filiatrault: la mémoire et l'oubli

Ça faisait des mois que l’entreprise était commencée, et enfin elle est achevée : le 3 octobre prochain, à 86 ans, Denise Filiatrault lancera son autobiographie Quand t’es née pour un p’tit pain. Qu’a-t-elle pensé en y mettant le point final ? « Je me suis dit : c’est fait ! » Et on enchaîne !

Denise Filiatrault n’arrête donc jamais ? Elle affirme que oui, mais c’est à voir. On s’excuse d’arriver plus tôt que prévu pour l’entrevue. Bien parfait, répond-elle : plus vite ce sera fini, mieux ce sera, car elle a autre chose à faire ! Affable et accueillante, pourtant (c’est beau chez elle, avec des points de vue magnifiques sur le fleuve et la ville, et elle fait faire le tour en souriant), mais occupée. Alors droit au but. Comme toujours.

Avec l’aide de sa fille

Droit devant aussi. Se tourner vers le passé, elle l’a souvent répété, ce n’est pas son style. Si elle signe aujourd’hui une autobiographie, c’est, écrit-elle dans le prologue, à la demande d’amis et de fans, mais aussi « afin d’éviter que d’autres s’y attellent et vous racontent n’importe quoi ».

« Mais, précise-t-elle en entrevue, je suis contente d’avoir eu l’aide de ma fille Danièle [Lorrain] parce que toute seule, je l’aurais pas faite. Je suis pas assez patiente. Et j’en ai tellement fait que je ne me rappelais pas tout. À 86 ans, t’es passée à travers ben des affaires ! »

À Danièle, donc, de vérifier sur internet et dans les archives pour démêler une carrière aux formes multiples, que Denise Filiatrault elle-même présente ainsi : « chanteuse de clubs, actrice, duettiste, auteure de sitcoms, scénariste et réalisatrice de films, metteure en scène et enfin, depuis dix ans, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert ».

Famille, amours et le reste

Sans oublier la famille, les amours, les amis, les restaurants, ses convictions... Ça fait beaucoup, et tout n’y est pas. Comme le 15 novembre 1976, alors qu’elle était sur la scène lors de l’élection du Parti québécois...

« J’en parle pas ? Vous êtes sûre de ça ? » Non, ça n’y est pas. « Ah ben, j’ai oublié... Mais c’est effrayant ! C’est un manque énorme ! J’étais tellement fière d’avoir été choisie avec Doris Lussier pour montrer les chiffres qui annonçaient les députés élus ! » Zut, zut, zut. Un courriel suivra d’ailleurs, le lendemain de notre entrevue : « Merci d’avoir éveillé en moi le merveilleux souvenir de 76 qui, si par moments s’éloigne de ma mémoire, est par contre toujours resté dans mon cœur. »

Dans son cœur aussi tous les tournages qu’elle n’a pas recensés – Gina, Les Plouffe, etc. –, s’en tenant à ceux où elle tenait des premiers rôles. « Sinon ma biographie aurait fait 900 pages et ça aurait fait suer tout le monde ! »

Mais même en faisant le tri, il reste amplement de quoi raconter.

Un seul regret

Il y a une image frappante dans l’autobiographie Quand t’es née pour un p’tit pain de Denise Filiatrault : celle d’une adolescente de 14 ans qui, en cachette de ses parents, va danser les dimanches d’été à la Plage-Idéale à Laval.

Tous les cinq sous passent dans le juke-box. Mais le soir venu, il faut bien rentrer. Comment ? En grimpant en douce sur l’autobus, et allongée sur le toit, bien agrippée, on se rend sans peine à Montréal, jusqu’au coin Saint-Denis et Saint-Joseph !

À ce souvenir, Denise Filiatrault rit : « C’est épouvantable avoir fait ça, hein ? Mais pu’ d’argent, pas de ticket d’autobus, faut quand même que je rentre parce que mes parents m’attendent... Fa que j’me débrouille. »

Se débrouiller, Denise Filiatrault s’y est employée toute sa vie, dans les concours d’amateurs où très jeune elle se faufile, dans les clubs où elle négocie sa présence en faisant fi des humiliations, à la télévision où elle finit par se faire une place comme auteure, au cinéma pour tourner en France, comme restauratrice avec tous les hauts et les bas propres à ce milieu. Quand on veut, on s’arrange, dit-elle.

Mais parfois, elle ne voulait pas. Et ça avait une raison : l’amour. « Moi, l’amour a compté beaucoup plus que mon métier dans la vie. »

Folle d’amour

Son livre en donne un exemple éloquent : à Paris, au milieu des années 1970, elle se fait remplacer au dernier jour de tournage de Mado, du réalisateur français Claude Sautet­­­, afin de sauter dans un avion pour retrouver un amoureux qui l’attendait à Montréal. Une sacrée folle, comme elle écrit.

C’est encore l’amour qui fait en sorte que sa carrière ralentit durant cette période. « J’avais choisi de travailler dans un restaurant pour être avec l’homme que j’aimais, dit-elle. J’étais bien avec mon chum, je desservais les tables. Mais Donald [Lautrec], que je connaissais depuis des années, trouvait ça épouvantable. Pas que c’est un sot métier, mais comme il disait, “Tu peux faire tellement de choses, t’en as tellement fait ! Écris !” Alors je me suis dit : pourquoi pas ! Et j’ai commencé à écrire sur la restauration. Avec toutes les aventures qui m’arrivaient, c’était extraordinairement drôle ! »

Ce fut la naissance de Chez Denise, à la fin des années 1970, qui lancera Normand Brathwaite et créera l’inoubliable personnage de Christian Lalancette : un premier Noir dans une série télé d’ici, un premier gai très très affiché, et pour Denise Filiatrault, une première reconnaissance comme auteure.

Pour elle, c’était majeur. Et pour le comprendre, il faut remonter quelques années plus tôt, à Moi et l’autre.

Ah, Moi et l’autre ! Série-culte, mythique, adorée... Tous les Québécois qui se rappellent la fin des années 1960 ont en tête Dodo et Denise avec leurs folies, leurs mini-jupes et leur complicité. Le tout signé Jean Bissonnette et Gilles Richer.

Mythes de Moi et l’autre

Mais il y a bien des mythes derrière cette période mythique, et Denise Filiatrault les déboulonne dans son autobiographie. Et à la lire, à l’entendre, même si elle récusait ce constat, on voit bien que le tournant de sa carrière s’est joué là.

Côté face, Moi et l’autre, c’était un succès fou et la célébrité. Côté pile, Denise Filiatrault en avait ras le bol : son apport aux textes n’était pas publiquement reconnu, et ses camarades de jeu ne l’ont pas soutenue lorsqu’elle a poussé, en vain, pour que son nom soit ajouté au générique comme scripteure.

À quoi s’ajoutaient ses rapports avec Dominique Michel, partenaire de scène depuis des années, avant même leur passage à la télévision. Aujourd’hui comme hier, le public qui les a tant aimées les imagine inséparables, à tout le moins amies. Or, Denise Filiatrault parle peu de Dodo dans Quand t’es née pour un p’tit pain.

C’est qu’il n’y a rien à dire, soutient-elle : « C’est une fille avec qui je m’accordais très bien pour travailler, la plus grande comique du Québec. Elle était extraordinaire et elle n’est pas près d’être remplacée. Mais comme amies, on ne s’entendait pas. » Voilà, le dossier est clos.

Depuis, Denise Filiatrault la créatrice a eu mille occasions de s’exprimer : comme interprète inoubliable, dans la première mouture des Belles-Sœurs de Michel Tremblay, comme dans le tout récent film C’est le cœur qui meurt en dernier ; comme scénariste et réalisatrice­­­ au cinéma ; comme metteuse en scène de pièces de théâtre et de comédies musicales ; comme directrice artistique toujours au front (elle finalise présentement la programmation 2019-2020 du Rideau Vert).

Pourtant, quand, en fin d’entrevue, on demande à Denise Filiatrault de quoi elle est le plus fière, elle prend pour la première fois un moment avant de répondre. Puis elle explique.

« C’est d’avoir eu l’idée de prendre nos personnages de cabaret – c’est-à-dire le clown blanc et l’auguste, celui qui donne les claques et celui qui les reçoit, mais que ce soit des filles et plus des gars – et de transposer ça en 1960 [dans Moi et l’autre]. C’était une révolution. Ça, c’est ce dont je suis le plus fière, et c’est pourquoi j’ai eu tellement de peine, de rage surtout, qu’on ne reconnaisse pas que je participais à l’écriture. »

On a beau oublier le passé, parfois il laisse des traces.

Extraits

Photo courtoisie

Bagarres dans les clubs

En plus de Moi et l’autre, le duo Denise et Dodo continue à faire du cabaret à l’occasion. Grâce au succès télé, nous gagnons en popularité ainsi qu’en salaire. C’est l’âge d’or des chanteurs et des groupes qui se multiplient depuis l’avènement des Beatles et des Stones. Pour être au goût du jour, notre duo s’associe à Donald Lautrec, dont les jeunes filles raffolent, et à Jacques Desrosiers, chanteur fantaisiste et comédien populaire.

Jacques Desrosiers, à la fois sensible, fragile et très flyé, était un hypocondriaque reconnu. [...] Un hypersensible qui ne manquait pas de courage, il nous en a donné la preuve un soir à la Casa Loma.

Joe Di Maulo, maître d’hôtel de l’endroit, fête son enterrement de vie de garçon. En plein show, pendant notre numéro, ses chums assis au ringside font un tapage du diable. Les spectateurs ont beau leur demander de baisser le ton, peine perdue.

Soudain, à la table voisine de Di Maulo et sa bande, un jeune couple se tanne et, sur un ton assez autoritaire, la femme leur demande de la fermer. Les fêtards dans un état d’ébriété avancée en rajoutent. Si bien que le mari s’interpose. Ça déclenche une bagarre telle que, sur scène, on ne s’entend plus parler.

Nous continuons à faire notre numéro : the show must go on... J’en ai tellement vu dans ces endroits, je donne mes répliques en faisant ma liste d’épicerie. Dans la salle, la bataille se corse. Jacques Desrosiers, debout au coin du bar, assiste à tout depuis le début et commence à sentir la soupe chaude. Il traverse la salle au milieu des coups, monte sur scène, nous prend toutes les deux par le bras et nous sort de scène.

— C’est assez, les p’tites filles, on a assez ri !

Ça tourne au vinaigre, il faut qu’on parte en vitesse. Le chef d’orchestre nous oriente vers la cave, et on se fraye un chemin entre les caisses de bière et de soda jusqu’à la porte arrière. Tous les quatre, le lendemain, on passe aux nouvelles du soir. La bagarre s’est soldée par plusieurs blessés et un mort. Il paraît que Di Maulo et sa bande ont été interdits d’entrée dans la boîte durant un an sur ordre de Vic Cotroni, un des patrons de la Casa Loma.

Voilà un peu pourquoi je deviens exaspérée aujourd’hui quand de jeunes acteurs me demandent­­­ de leur parler de la belle époque des clubs de nuit. Je n’en ai aucune nostalgie et n’y vois rien de folklorique.

Elle découvre qu’elle est adoptée

[...] l’intuition d’avoir été adoptée me taraude depuis longtemps. Chaque fois que je réclame mon extrait de baptême, mes parents trouvent un prétexte pour se défiler.

En tant qu’enfant unique, je me sens différente aussi bien à l’école que dans la rue Cartier, où toutes les maisons voisines abritent des familles nombreuses.

Un après-midi, décidée à en avoir le cœur net, je fouille dans les boîtes où maman conserve les papiers importants et je tombe sur un avis de décès de La Presse : « À Montréal, le 4 juin 1931, est décédée Evelyne Labonté [...]. Elle laisse dans le deuil son époux, Lucien Lapointe, typographe à La Presse, ainsi qu’une petite fille, Denise. » Pas besoin d’être Sherlock Holmes pour comprendre que la « petite fille, Denise » en question, c’est moi. [...]

On ne parle pas de ces choses-là, mes parents m’ont caché ça, voulant me préserver du regard qu’on porte sur les enfants nés de parents inconnus ou de filles-mères bannies de leur foyer et jetées à la rue.

Je me garde de parler de ma découverte pour ne pas leur faire de peine. Ils ont appris bien plus tard que je connaissais ma véritable identité depuis l’adolescence.

Au lendemain de mon enquête, je me confie à ma cousine Jeannot, au fait de toutes les histoires de famille, et elle me révèle que mon père biologique, Lucien Lapointe, a épousé en secondes noces la tante de ma mère biologique, Evelyne Labonté. Ils ont eu cinq filles dont Hélène, l’aînée.

Tout le reste de l’année scolaire, je garde le même comportement envers ma demi-sœur. Une certaine timidité, mêlée de pudeur, m’empêche d’aborder le sujet.

Des années plus tard, Hélène me téléphone pour m’annoncer qu’elle viendra me voir chanter le samedi suivant au Continental avec ses parents.

Je vais donc rencontrer mon père biologique pour la première fois. Étonnée de ne ressentir aucune émotion particulière, je suis un peu embarrassée quand même et m’interroge sur la façon d’agir avec lui. Qu’est-ce que je vais lui dire ? Après tout, il m’a abandonnée ! Il n’avait que vingt et un ans. Je dois sans doute lui pardonner et... Et merci, mon Dieu, de lui avoir donné l’idée de me laisser chez Yvonne Parent et Armand Filiatrault. Jamais je n’aurais pu rêver de meilleurs parents adoptifs.

Le moment venu, la rencontre se déroule bien et, comme je l’ai appréhendé, je fais face à un parfait étranger. Heureusement, l’heure du spectacle me sort de cette situation troublante.