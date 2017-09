« Héro-tisme »

Le 23 septembre 1977, il y a exactement 40 ans aujourd’hui, David Bowie a lancé la chanson Heroes. Je l’ai particulièrement connue, adolescent, en association avec un film que j’ai détesté, tiré d’un livre que j’ai détesté : Christiane F., droguée, prostituée. Parenthèse : j’ai beau avoir détesté, ça a fonctionné car la drogue me fait encore peur à ce jour. Plus efficace que Stephen King!

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing, will drive them away

We can beat them, just for one day

We can be heroes, just for one day

Ce n’est que plus tard, adulte, que toute la force de cette chanson m’a frappé. Pour moi, Heroes est la chanson la plus poignante du chanteur aux yeux dépareillés. On pourrait en débattre, je sais.

Heroes concerne un couple d’amoureux séparé par le mur de Berlin. Une ode pure, simple, touchante au pouvoir de l’amour de surmonter, au moins temporairement, des difficultés impossibles. Même si l’issue est inévitable, pour un moment, en s’aimant, on devient héros. Bowie sait que la fin est inévitable, il n'y a qu’à écouter son intonation de plus en plus désespérée à mesure que la chanson avance.

Though nothing, will keep us together

We could steal time, just for one day

We can be heroes, forever and ever

What'd you say?

Je ne suis certainement pas un héros mais j’imagine que c’est ainsi qu’on le devient: en se choisissant effectivement, comme couple, une journée à la fois. Malgré des obstacles insurmontables. Malgré les statistiques contre nous. Malgré l’égocentrisme de l’époque.

Se choisir à travers les enfants qui demandent tout notre temps et notre énergie. À travers les problèmes financiers. À travers la belle-famille envahissante. À travers nos propres faiblesses et dépendances. À travers les attentes déchues et les espoirs brisés.

Au-delà des aspects plus sombres de notre personnalité. Au-delà de la routine qui éteint la flamme. Au-delà de la maladie qui nous dérobe le meilleur de nous-même. Au-delà des tentations du gazon plus vert chez le voisin. Au-delà de l’ennui inévitable. Au-delà des variations de désir et d’humeur. Au-delà du temps qui fuit à une vitesse effarante.

And you, you can be mean

And I, I'll drink all the time

'Cause we're lovers, and that is a fact

Yes we're lovers, and that is that

C’est certainement très héroïque, très courageux et très difficile. Vous avez mon admiration sans borne, vous qui réussissez. De mon côté, je vais espérer que tous ces films de Marvel finiront par déteindre...

N'oublions pas que la chanson de Bowie a contribué à la chute dudit mur. Tout est possible.