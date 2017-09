De nombreuses célébrités de la musique rendront hommage à Leonard Cohen le 6 novembre prochain au Centre Bell. Pour le gérant de Cohen, Robert Kory, cette soirée sera d’abord et avant tout pour les admirateurs de la défunte légende montréalaise.

Même s’il était malade, le décès de ­Leonard Cohen, le 7 novembre 2016, a pris son entourage par surprise. « Il est décédé après une chute, indique au Journal son gérant, Robert Kory. ­Leonard était vibrant jusqu’à la dernière seconde. »

Après des mois de deuil, au printemps dernier, son fils Adam a commencé à penser organiser un grand concert à Montréal. « C’était l’une des demandes de Leonard, d’organiser un ­événement ­public à Montréal, si la famille le ­voulait », dit Robert Kory.

Le gérant l’affirme : les demandes pour un concert hommage à Leonard Cohen « sont arrivées de partout sur la planète. Mais c’est à Montréal que l’on devait ­organiser ça, et non à Toronto, Ottawa, New York ou Los Angeles ».

L’une des demandes de Leonard Cohen pour un tel événement, c’était que les profits soient remis à des œuvres de ­charité. « Il ne voulait surtout pas que sa ­succession fasse de l’argent avec ça, dit M. Kory. Alors j’ai contacté les Conseils des arts canadiens. Ce n’est pas ­particulièrement facile, car il y a plein de problèmes légaux et de taxes à gérer. »

Connexion particulière

Mais voilà, le concert pourra avoir lieu et l’entourage de Leonard Cohen a eu l’embarras du choix pour sélectionner les artistes qui viendront rendre hommage au musicien.

« Leonard Cohen était apprécié de nombreux artistes de l’industrie, ­autant des musiciens que des acteurs ­hollywoodiens, dit Robert Kory. Notre seule inquiétude était de demander aux artistes de venir à Montréal en ­novembre. Il fait un peu froid ! »

Plusieurs grands noms de la ­chanson ont répondu à l’appel, dont Sting, Elvis ­Costello et Lana Del Rey. « Tous les artistes qui seront présents ont une connexion particulière avec Leonard, dit M. Kory. Nous sommes en contact ­directement avec eux et non leur équipe. »

Lui qui a géré la carrière de Leonard Cohen lors des 12 dernières années de sa vie, Robert Kory dit s’ennuyer de l’artiste « à chaque jour ».

Le spectacle du Centre Bell sera filmé par le réalisateur Jack Bender (Game of Thrones), qui a connu Cohen durant 30 ans. « Nous ne savons pas encore de quelle ­façon nous rendrons le concert disponible », dit Robert Kory.