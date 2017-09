Insolite: les cochons de sable

Ils étaient les ouvriers les mieux payés sur le chantier du pont, à 1 $ de l’heure, mais leur travail comportait de graves risques. Ceux qu’on appelait les cochons de sable travaillaient au fond des caissons qui ont été utilisés pour construire les piliers du pont de Québec. Leur travail consistait à évacuer la boue du lit du fleuve pour que les piliers s’appuient sur le roc, d’où leur surnom. Afin de garder l’eau à l’extérieur des caissons, on y injectait de l’air comprimé et les ouvriers devaient donc travailler en subissant une forte pression d’air. Il n’était pas rare qu’ils en ressortent avec des saignements aux yeux et aux oreilles. Pris de terribles crampes, plusieurs en sont même morts. « D’autres sont invalides ou l’ont été pendant des années. Quelques-uns deviennent fous », rapportait un de ces ouvriers, Octave Ouellet.