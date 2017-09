«J’avais fait le tour du folk»

Connu pour ses compositions folk depuis une douzaine d’années, Dany Placard a décidé de faire un virage rock sur son nouvel album, Full Face. Après cinq albums solos inspirés de l’univers de Bob Dylan et Neil Young, l’auteur-compositeur sentait qu’il était prêt pour du changement. « Ce n’était pas une écœurantite, mais j’avais fait le tour », dit-il.

Il a ensuite mis ça de côté pour réaliser quelques albums d’autres artistes, dont celui de Laura Sauvage. « Après un an, quand je suis retombé dans mes ­chansons, ce n’était plus ce que j’avais envie de faire, reconnaît-il. J’ai ­scrappé ça et j’ai recommencé à zéro. »

« On tourne souvent dans les bars et c’est plus propice à des chansons plus bruyantes. Même à mon âge, j’avais encore envie de faire du rock, dit le musicien de 41 ans. Mais il a fallu que je me déprogramme lors de l’écriture. J’avais des réflexes de chansons folk. Je me suis alors remis dans Nirvana, Alice in Chains et Pink Floyd que j’écoutais quand j’étais jeune. »