Jean-Guy Rimpel n’a pas oublié les éliminations au PEPS au cours des deux dernières années.

«Pour les gars de 3e année, on prend ça personnel, a résumé le porteur de ballon des Stingers de Concordia. À chaque fois que nous sommes dans le gymnase ou lors des entraînements, on pense à ces deux défaites. Il s’agit d’une motivation supplémentaire à la veille d’affronter le Rouge et Or.»

«Ça va être une bonne partie pour voir où nous sommes rendus comme équipe, d’ajouter Rimpel. Nous sommes là pour gagner sinon on va pouvoir identifier qu’est-ce qu’on doit améliorer.»

Meilleur porteur de ballon du circuit québécois avec des gains de 284 verges en 60 courses, le produit des Lynx d’Édouard-Montpetit ne fait pas dans la dentelle. «Je cours nord-sud, a-t-il illustré. Je cours de façon physique et la ligne offensive joue de façon physique. On favorise le football de puissance. »

«C’est dur de jouer contre nous parce que la ligne offensive est tellement grosse, de poursuivre Rimpel. C’est fou la chimie au sein de la ligne. Les défensives n’aiment pas jouer contre nous parce que nous sommes imprévisibles. Nous sommes bons dans les deux facettes.»

S’il aime baisser le casque, Rimpel peut contribuer de plusieurs façons. «J’ai connu beaucoup de succès par la passe à mes deux premières saisons et ça complique les choses pour les défensives adverses parce que je peux m’aligner comme sixième receveur, a-t-il expliqué. Je peux aussi bloquer.»

Mickey Donovan n’est pas surpris des succès de Rimpel. «Jean-Guy était exceptionnel dès sa première saison, mais il n’avait pas la ligne offensive pour connaître autant de succès. Notre ligne joue mieux ensemble cette année et les gars sont gros.»