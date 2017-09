La guerre des affiches électorales

Les affiches électorales municipales tapissent les rues de la capitale nationale depuis vendredi matin. Pour les prochaines semaines, vous croiserez des visages connus et d’autres, complètement anonymes, sur tous les poteaux qui se trouveront sur votre chemin. Vous apprendrez peut-être des slogans par cœur ! Afin de savoir quel parti a le mieux réussi sa campagne publicitaire, Le Journal a questionné les experts Luc Ouellet, associé au Cabinet de relations publiques NATIONAL à Québec, et François Marticotte, professeur au Département de marketing à l’UQAM.

Équipe Labeaume (Régis Labeaume)

Photo, Nicolas Lachance

Luc Ouellet (expert en marketing)

Slogan : « Réussir notre ville ensemble ». C’est un nouvel élément. On reproche beaucoup au maire de travailler seul et de ne pas avoir d’équipe. Il vient ici contrer cette perception-là et il joue la carte de l’équipe et du rassemblement. Alors qu’il faut être honnête, ça n’a pas été sa signature durant le dernier mandat. Il travaille sur la perception des gens avec l’« ensemble » et le « réussir ».

L’image : M. Labeaume joue l’équipe. Il y a le candidat et le maire sur les poteaux. Il y a l’équipe. Les photos sont belles. Les couleurs sont foncées. C’est une nouvelle mode en publicité qui fonctionne. C’est une dynamique de continuité.

François Marticotte (expert en marketing)

Slogan : Le sentiment d’appartenance est plus fort. « Réussir notre ville ensemble ». L’« ensemble » est intégrateur (pas un one-man-show). Toutefois, l’utilisation du thème de la réussite ici peut vouloir dire qu’il n’y en avait pas avant, ce qui est maladroit pour le parti au pouvoir.

L’image : Une affiche beaucoup trop encombrée. Il y a peu d’impact visuel pour des récepteurs qui circulent en automobile. Il n’y a rien qui fait accrocher l’œil ou attire l’attention. Par contre, il est clair et probablement réussi que l’on veuille montrer qu’il s’agit d’une équipe où la place du chef n’est pas plus importante (outre sa présence au centre) que celle des autres membres. Évidemment, pour cette raison, cette affiche est différente des deux autres. Elle donne une image plus humaine du parti en y présentant les individus qui le composent.

Démocratie Québec (Anne Guérette)

Photo, Nicolas Lachance

Luc Ouellet

Slogan : « Prenons notre ville en main ». C’est plus difficile à vendre. On peut dire ce qu’on veut, mais ça ne va pas mal à Québec. Et ils ne peuvent pas dire qu’il n’y a pas de contrôle... Donc, ce slogan est moins vendeur, je dirais. Je ne suis pas convaincu de ce qu’ils veulent avancer là-dedans.

L’image : Il manque de clarté, peut-être à cause du slogan. C’est moins marquant. Toutefois, je dois dire qu’ils ont réussi sur le plan photographique, comme les autres aussi d’ailleurs. Sur le plan visuel, il n’y a pas d’erreur. Le design est beau.

François Marticotte

Slogan : Le « notre » du slogan est le mot écrit en caractères les moins saillants. Il peut être interprété comme une forme impersonnelle d’appropriation de la ville. Bref, moins engageant.

L’image : Des trois affiches, c’est celle qui au niveau de la forme me semble la mieux réussie. Tout y est, c’est clair et espacé. Le logo est sympa et techniquement bien. Ne connaissant pas le parti ni sa plate-forme, je ne sais pas s’il y a un lien avec l’utilisation du vert. Il y a une disproportion entre l’espace occupé par la candidate vs le parti politique. Clairement, la pub est orientée vers l’importance du chef vs son parti politique.

Québec 21 (Jean-François Gosselin)

Photo, Nicolas Lachance

Luc Ouellet

Slogan : « Le choix du changement ». C’est clair. C’est le changement. Ils veulent aller chercher tous ceux qui n’appuieront pas le maire. Alors, ils ratissent large. Le mot « changement », ça fonctionne lorsque tu as un candidat en face de toi qui est tranchant, c’est dire on l’aime ou ne l’aime pas vraiment. Régis Labeaume, on l’aime ou on ne l’aime pas. Ils veulent incarner le changement pour tous ceux qui ne l’aiment pas.

L’image : Les couleurs sont belles. Ils ont été les premiers à poser leurs affiches. Ils voulaient démontrer qu’ils étaient organisés. Pour ça, c’est réussi. Le design est correct.

François Marticotte

Slogan : C’est un slogan très banal. Le terme « changement » est utilisé aussi souvent par les prétendants au pouvoir que le mot « expérience » par les candidats sortants.

L’image : Le logo du parti est très clairement affiché (traverse carrément l’affiche). Il est de plus superposé sur la photo du candidat, ce qui pourrait être perçu comme un endossement du candidat par rapport au parti. Ne connaissant pas le parti, je n’ai aucune idée de ce que veut dire « QC 21 ». Le logo n’est pas parlant en lui-même. On dit dans le jargon qu’il est faible au niveau de ses qualités intrinsèques. La couleur bleue, couleur froide, est associée au calme. Ça peut être paradoxal avec l’idée de changement qui est textuellement communiquée.