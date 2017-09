La thérapie par le rire

Sophie Cadieux savait d’ores et déjà que le rôle de Valérie dans Lâcher prise allait être spécial. Et ce, avant même qu’elle remporte le prix Gémeaux du Meilleur premier rôle féminin dans une comédie. « Des personnages comme celui-là, il n’y en a pas 25 qui passent dans une carrière », avance-t-elle.​

Jointe par le Journal 48 heures après sa victoire, Sophie Cadieux avoue qu’elle commence à peine à remettre les pieds sur terre. La comédienne a été assaillie par un « tsunami d’amour et d’émotions » depuis qu’elle a reçu sa statuette dorée.

« Dimanche soir, dès qu’on a annoncé mon nom, je me sentais comme un chevreuil en état de choc ! Aujourd’hui, j’ai surtout l’impression d’être un gros lendemain de veille, mais qui n’a pas été causé uniquement par l’alcool », plaisante-t-elle au bout du fil.

La soirée a été particulièrement riche en émotions pour toute l’équipe de Lâcher prise. L’émission a été la plus primée aux prix Gémeaux de dimanche, repartant avec six trophées, dont celui de la Comédie de l’année.

Un thème « encore très tabou »

Le pari était tout de même risqué : aborder le thème du burn-out et de la dépression avec humour et une touche de légèreté. D’abord au bord du gouffre, le personnage qu’incarne Sophie Cadieux finit par y tomber, tête première. Pour se relever, elle doit faire le deuil de son mariage dissous par le coming-out de son conjoint, en plus de raccommoder tant bien que mal sa relation tumultueuse avec sa mère.

« C’est tout de même un sujet qui est encore très tabou », concède-t-elle.

Et pourquoi donc ce tabou demeure-t-il aussi tenace ?

« On vit dans une ère de performance, de culte du bonheur. Pour beaucoup de gens, c’est de notre faute si on n’est pas heureux, on n’a qu’à faire autre chose, trouver notre bonheur ailleurs. Mais en réalité, c’est tellement plus compliqué », avance la comédienne.

De retour bientôt

L’équipe de Lâcher prise se penche présentement sur différentes facettes de cette complexité avec le tournage de la deuxième saison. Selon Sophie Cadieux, les prochains épisodes, attendus en janvier, permettront aux téléspectateurs de retrouver une Valérie « plus paisible »... mais pas au bout de ses peines. Elle devra s’affranchir de son passé afin d’affronter son avenir. Ce faisant, elle devra également reprendre en main un aspect important de sa vie, envoyé au rencart depuis tant d’années : sa sexualité.

« Il y a quelque chose de profondément humain dans tout ça. Rire de nos travers, ça peut être très thérapeutique », croit Sophie Cadieux.

La deuxième saison de Lâcher prise sera diffusée l’hiver prochain sur les ondes de Radio-Canada.