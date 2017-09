Le retour de la soupe populaire

Grâce à l’implication des producteurs et marchands du Marché public de Sainte-Foy, plus de 500 livres de légumes ont été remis à La Baratte pour la confection d’une délicieuse soupe de saison que vous pourrez consommer sur place (ou à emporter) à compter de 9 h ce matin et demain, dimanche, au Marché public de Sainte-Foy (jusqu’à épuisement des stocks).

Tous les profits réalisés grâce à la vente de la soupe seront remis à La Baratte qui, depuis 1999, offre une réponse concrète aux besoins alimentaires et sociaux des personnes vulnérables de la grande région de Québec. De l’animation et des tirages auront également lieu (prix chez les producteurs du Marché).

Une toute première Photo courtoisie

Michel Huot, président-directeur général de S. Huot, a réalisé, avec grand bonheur, son premier trou d’un coup en carrière, le 17 août dernier, au trou numéro 4 du parcours Québec du club Royal Québec de Boischatel. Michel a utilisé son bois 4 sur une distance de 180 verges pour réussir son exploit qui a été largement souligné par ses partenaires de jeu. Sur la photo, le joyeux quatuor. De gauche à droite : John Barclay, Richard Laflamme, Michel Huot et Michel Pelletier, président du C. A. du Royal Québec.

Un amoureux du pont Photo courtoisie

Le centenaire du pont de Québec, qui sera célébré aujourd’hui, rappelle de bons souvenirs à Roland Drolet, 85 ans, de L’Ancienne-Lorette. Il y a une vingtaine d’années, M. Drolet avait réalisé cette maquette du pont de Québec en miniature (photo), qui avait été exposée, par la suite, à l’Aquarium du Québec et à la bibliothèque de L’Ancienne-Lorette. L’œuvre, de 6 pieds de longueur, 16 pouces de largeur et 30 pouces de hauteur, ne pèse qu’une vingtaine de livres. La maquette avait été réalisée, à l’époque, à l’aide de 3000 bâtonnets de bois, un peu de colle et beaucoup de travail (350 heures). Vingt ans plus tard, le pont de M. Drolet est encore en excellent état.

Pour Sport’Aide Photo courtoisie

Marcel Bérubé, président du Groupe Perspectives et artiste philanthrope, ainsi que Guylaine Dumont, vice-présidente de Sport’Aide, seront du vernissage-bénéfice qui se tiendra le jeudi 26 octobre, dès 17 h 30, à l’hôtel Alt (Le Bistango). Lors de cette soirée, présentée au profit de Sport’Aide, Marcel Bérubé mettra aux enchères une quarantaine de ses toiles. Sport’Aide, créé en 2015 par Guylaine Dumont, Sylvie Parent et Sylvain Croteau, est un organisme venant en aide aux jeunes athlètes victimes ou témoins d’abus dans la pratique de leur sport. Renseignements : écrivez à info@sportaide.ca.

Anniversaires Photo d'archives

Patrice Bernier (photo), milieu de terrain pour l’Impact de Montréal en MLS, 37 ans... Anthony Powers, digne fils de Richard Powers et associé dans la compagnie Les Assurances Richard Powers, 33 ans... Josée Potvin, du Groupe Resto-Plaisirs... Maxim Martin, humoriste québécois, 48 ans.

Disparus Photo courtoisie