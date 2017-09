Le retour tant attendu de la série culte

Onze années après avoir quitté les ondes, Will, Grace, Jack et Karen s’apprêtent à reprendre du service. Mais d’ici à ce que la nouvelle saison de Will & Grace prenne l’antenne, voici 5 choses à savoir sur le retour de cette série récompensé 16 fois aux prix Emmy.

Une finale ? Quelle finale ?

La toute nouvelle saison de Will & Grace, la neuvième, fera complètement fi de la grande finale, diffusée il y a 11 ans. Cet ultime épisode faisait un saut dans le futur, nous apprenant que les deux personnages titres, en froid depuis quelques années, élevaient un enfant, chacun de leur côté avec leurs conjoints respectifs. On retrouvera ainsi Will et Grace, toujours colocataires et sans enfants. Bref, c’est le retour au beau fixe pour nos deux héros.

Un rôle pour Michelle Obama ?

Bien qu’elle n’ait pas encore été confirmée (ni infirmée), une rumeur persiste depuis un bon moment déjà, à l’effet que Michelle Obama ­apparaîtrait dans la nouvelle saison de Will & Grace. Selon l’information relayée par le ­magazine américain In Touch, ­l’ancienne première dame des États-Unis n’aurait que très peu de restrictions quant aux dialogues que les auteurs lui mettraient en bouche, mais il serait toutefois hors de question qu’elle fasse quelconque allusion à Donald Trump.

Plusieurs retours...

Les fans seront heureux d’apprendre que Bobby Cannavale et Harry Connick Jr., interprète des conjoints respectifs de Will & Grace, seront de retour cette saison. Minnie Driver reprendra quant à elle son rôle de Lorraine Finster. Cette dernière enterrera-t-elle enfin la hache de guerre avec Karen ? Rien ne semble moins sûr.

... mais des absences remarquées

Malgré le retour de ces ­personnages fétiches, deux absences seront ­remarquées dans la nouvelle saison. Shelley Morrison ayant pris sa retraite il y a quelques années, elle ne reprendra pas son rôle de Rosario. Les créateurs de Will & Grace devront également ­composer avec le décès de Debbie ­Reynolds, emportée par un accident ­vasculaire cérébral en décembre ­dernier. Ils ont annoncé leur intention de rendre hommage à celle qui incarnait Bobbi Adler, la mère de Grace, dans cette nouvelle saison.

Déjà une saison supplémentaire

Avant de reprendre l’antenne, la série Will & Grace a déjà obtenu un feu vert pour une deuxième saison ­supplémentaire. Devant l’engouement suscité par l’annonce par de ce retour, le réseau NBC a tôt fait de commander une nouvelle série d’épisodes, attendue l’an prochain.

