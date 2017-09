L’éloge des arbres

Dans le cadre du 20e anniversaire de la maison de l’arbre Frédéric-Back du Jardin botanique de Montréal, trois illustres randonneurs présentent l’exposition Trialogue sur l’arbre. Il s’agit d’une centaine d’œuvres, peintures de boisés et dessins d’arbres citadins de l’artiste Alain Massicotte, accompagnées d’une description biologique et écologique du scientifique Michel Lebœuf et d’une réflexion sur l’importance du contact avec la nature pour notre santé et notre bien-être collectif, par le médecin François Reeves.

♦ Trialogue sur l’arbre, jusqu’au 31 octobre, à la Maison de l’arbre Frédéric-Back du Jardin botanique, accès par le boul. Rosemont ou la rue Sherbrooke.

♦ L’exposition a été réalisée en collaboration avec les étudiants, les professeurs et l’équipe technique du programme Techniques de muséologie du Collège Montmorency.

♦ Alain Massicotte est illustrateur depuis près de 40 ans, notamment pour des emballages de produits domestiques et des campagnes publicitaires (dont les pubs vintage du spectacle Le Bonheur de Patrick Huard). Il a reçu plusieurs distinctions tant au Canada qu’aux États-Unis.

♦ François Reeves est cardiologue au CHUM et à la Cité-de-la-santé de Laval, et professeur à l’Université de Montréal. Il s’intéresse à la cardiologie environnementale. Il a publié plusieurs livres, dont Planète Cœur en 2011.