Pour célébrer le centenaire de la célèbre infrastructure qui relie Québec à Lévis, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec a tenu samedi un cocktail-bénéfice à l’Aquarium au profit de la Société de valorisation du pont de Québec. L’événement a rassemblé de nombreux convives, dont plusieurs gens d’affaires et élus. Bulles, bouchées et feux d’artifice étaient notamment au menu.