Les dadas de Justin Trudeau

Devant l’Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre du Canada s’est présenté jeudi comme un pécheur récitant son acte de contrition. Le Canada s’excuse du sort qu’il réserve à ses Autochtones, a-t-il déclaré aux dignes représentants, dont ceux de la Corée du Nord, de la Syrie, de l’Iran et de la Chine, qui devaient rire sous cape devant pareille autoflagellation.

« L’incapacité des gouvernements successifs (il s’est gardé de nommer son propre père) à respecter les droits des Autochtones nous fait grandement honte », a-t-il dit. Il a décrit les exactions commises par nous les Blancs et qui expliquent les conditions scandaleuses dans lesquelles vivent les habitants des réserves.

Au moment où la planète s’inquiète des menaces nucléaires que le dictateur nord-coréen, sorte de Dr No, fait peser sur l’humanité, où le terrorisme islamique sévit partout, où le Moyen-Orient est recouvert de cendres, de gravats et de cadavres et où existe une crise des migrants qui n’épargne personne, Justin Trudeau s’autoflagelle.