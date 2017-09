Les Élans n’ont plus le droit à l’erreur

Les Élans de Garneau se retrouvent au bord du gouffre.

Les Élans se sont inclinés à domicile, samedi, par la marque de 45-11 devant le campus Notre Dame-de-Foy et sont menacés de rater les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Claude Juneau est pleinement conscient de l’urgence de coller quelques victoires. « Ça presse de gagner, a résumé l’entraîneur-chef des Élans dont la troupe présente une fiche d’une victoire et quatre revers. On devra gagner trois de nos quatre dernières parties. Avec nos trois victoires d’ici la fin de la saison, on s’assurerait une place dans les séries. C’est possible aussi avec deux, mais on vise trois. »

En marche au deuxième quart

Pour le Notre-Dame qui a perdu deux de ses trois premières parties, il s’agissait d’une deuxième victoire consécutive convaincante. « Je ne m’attendais à rien d’autre, a souligné l’entraîneur-chef Marc-André Dion. On s’est mis en marche au deuxième quart et on a sécurisé notre victoire en deuxième demie. On recrute plusieurs des meilleurs espoirs de la région et ça paraît dans une bataille régionale comme samedi soir. »

« On ne contrôle pas tout, mais notre mission est de terminer au premier rang du classement », poursuit Dion dont l’équipe affiche un dossier de trois gains et deux revers.

« Un gros jeu »

Tôt au deuxième quart, alors que les Élans menaient 4-0, un coup de sifflet hâtif a porté un dur coup aux locaux. Les Élans ont provoqué un échappé qu’ils ont recouvert, mais un coup de sifflet intempestif a annulé la séquence et le jeu a été repris comme le prévoit le règlement. Le Notre-Dame a conservé le ballon et a marqué son premier touché pour ne jamais plus regarder en arrière. « Il s’agit d’un impondérable et on ne peut rien y faire, a souligné Juneau, mais c’est clair que ce fut un gros jeu. Les gars y croyaient et on a réussi à mettre de la pression en début de match, mais nous n’avons pas été capables de compléter nos séries. »

À son deuxième départ, Alexandre Naud a bien joué pour le Notre-Dame en complétant 23 de ses 31 passes pour 282 verges. Il a lancé deux passes de touché et inscrit un majeur.