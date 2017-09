Montréal va construire un centre de tri de recyclage à Lachine

MONTRÉAL – Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé, vendredi, l’octroi d’un contrat de 49 millions $ pour la création d’un centre de tri des matières recyclables, dans l’arrondissement de Lachine.

Le contrat a été attribué à la firme La Compagnie de recyclage de papiers MD inc., qui réalisera les travaux de conception, de construction ainsi que l’exploitation et l’entretien de ce nouveau centre. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles.

Cette nouvelle installation disposera d’un système de tri et de nettoyage «moderne et à la fine pointe de la technologie» et pourra gérer au moins 100 000 tonnes par année. La Ville souhaite que le bâtiment soit conçu dans le respect des principes de développement durable et obtienne la certification LEED OR, conforme à la Politique Montréal Durable 2016-2020.

«La construction d'un nouveau centre de tri dans l'ouest de Montréal est une mesure de plus vers l'augmentation du taux de recyclage du papier, carton, verre, plastique et métal et l'atteinte de l'objectif visant à récupérer 70 % de ces matières», a indiqué le maire de Montréal, Denis Coderre.