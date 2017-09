«On déménage la bibliothèque»

« Trois candidats ont été rencontrés jusqu’à présent. On a eu des échanges fructueux. On va prochainement rencontrer le quatrième candidat », a raconté M. Saint-Pierre, qui n’a pas voulu prendre position dans la présente campagne électorale.

« On a toujours voulu travailler positivement et constructivement. Notre objectif n’est pas de critiquer ou de toujours manifester. Et même si on a parfois été déçus de l’ouverture de la Ville, nous sommes toujours restés positifs. On travaillera avec le maire et les échevins que la population choisira », a résumé Martin Saint-Pierre.