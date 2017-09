Par milliers pour fêter le pont de Québec

Par un temps magnifique, des milliers de personnes ont convergé samedi vers le quai des Cageux et le parc du Rigolet pour célébrer dignement les cent ans du pont de Québec.

Bien avant 13 h, heure du lancement des festivités, les stationnements aux abords de la promenade Samuel-De Champlain étaient déjà pris d’assaut par des milliers de personnes ravies de profiter du soleil et des diverses animations. Plusieurs ont emprunté les navettes gratuites du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour se rendre au quai des Cageux.

« Il y a beaucoup d’activités familiales. Le fait d’être à l’extérieur de nos endroits quotidiens, c’est le fun », a insisté Karen Turcotte accompagnée de son conjoint et de ses deux enfants Hayden et Alicia.

Pour Bernard Nadeau et Micheline Martel, qui habitent à proximité du quai, la principale motivation était tout autre. « Le pont est une œuvre architecturale qui est en train de se détériorer. On fait des voyages pour voir des monuments comme ça à l’extérieur. Là, on en a un ici et il n’est pas entretenu. C’est triste », a soutenu Mme Martel.

Loin de ces considérations historiques, les enfants sautillaient dans les jeux gonflables sous l’œil attentif de leurs parents. Un gâteau géant de 10 000 morceaux, possédant la forme du pont de Québec, a été préparé dans les cuisines du Château Frontenac. Vers 19 h 20, tous les morceaux avaient trouvé preneur. « Il (le gâteau) est tellement pareil comme le pont qu’il y a même des couleurs de rouille dessus », a blagué le maire Labeaume, suscitant quelques exclamations dans la foule.

Descendants de victimes

C’est également sous l’œil attentif de descendants de victimes des deux effondrements du pont que les festivités se sont déroulées. Parmi eux, Elizabeth Oldfield venue spécialement de Buffalo (New York). Son arrière-grand-père John Edward Johnson est décédé en 1907 lors du premier effondrement de la structure.

« C’était important pour moi de venir pour marquer ce souvenir. J’étais très proche de ma grand-mère. Elle n’a jamais connu son père qui est mort avant même qu’elle naisse », s’est-elle remémoré.

800 000 $

Les festivités du samedi ont coûté 800 000 $, dont 60 % provenant du privé et 40 % du public. Le Canadien National (CN), propriétaire de l’infrastructure, a participé à hauteur de 50 000 $, mais aucun de ses représentants n’a pris la parole devant la foule. Des célébrations ont également eu lieu du côté de la Rive-Sud, au parc du Rigolet. Jacques Desbois, grand organisateur des fêtes, a assuré qu’au moins 2000 personnes y ont pris part. Tout s’est conclu en soirée par un feu d’artifice de 12 minutes qui a illuminé le pont.