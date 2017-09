Paul Arcand face aux attentes

Les attentes entourant la nouvelle émission télévisée de Paul Arcand sont grandes, très grandes. Le principal intéressé le sait, mais il évite d’y penser, histoire de faire baisser la pression.

Les attentes sont élevées, car Conversation secrète marque le retour du journaliste vedette au petit écran plus d’une décennie après Arcand, sa précédente série d’entrevues, qui avait dominé les ondes de TVA de 2000 à 2005.

Depuis ce temps, sa cote de popularité n’a fait que grimper. En plus d’avoir réalisé trois documentaires couronnés de succès au box-office, Paul Arcand est devenu le morning man le plus écouté au Canada au 98,5 FM Montréal. Devant cette feuille de route, personne ne s’étonnera d’apprendre que Conversation secrète apparaît au top 10 des émissions qui devraient rallier le plus de téléspectateurs cet automne, selon Cossette Média.

« Je sais qu’on va être scruté à la loupe, commente Paul Arcand. Mais tout ce que je peux faire, c’est d’espérer que notre émission va plaire aux gens. J’espère qu’ils vont y apprendre quelque chose de nouveau. »

Une première invitée

Paul Arcand parle d’« inédit », parce que c’est justement le mandat de Conversation secrète : présenter des rencontres qui sortent du cadre. Depuis que TVA a confirmé la mise en chantier du projet, en janvier, on nous promet des invités exceptionnels qui n’ont pas la langue de bois. On parle de personnes de divers domaines (politique, sport, culture) qu’on voit rarement au petit écran. Des gens qui veulent dire des choses qu’ils n’ont jamais dites.

La première émission devrait remplir cette promesse, puisque Paul Arcand recevra Carole Devault, cette militante du PQ et ancienne maîtresse de Jacques Parizeau qui s’est infiltrée au cœur du Front de libération du Québec (FLQ) durant la crise d’Octobre de 1970, alors qu’elle n’avait que 24 ans. Pendant des années, en plus de rédiger les communiqués du FLQ, elle a posé des bombes et commis des vols.

« Ça peut créer quelques vagues, indique Paul Arcand. Elle n’a jamais donné d’entrevue. C’est une personne articulée. Elle s’est fait beaucoup d’ennemis quand les membres du FLQ ont découvert qui elle était vraiment. » D’après Paul Arcand, cet entretien lancera Conversation secrète du bon pied. « Ça peut donner le ton. Ça montre ce qu’on peut faire. »

Un marathon

De son propre aveu, Paul Arcand a dû ajuster sa façon de travailler pour animer Conversation secrète. Adaptation d’un format français, cette émission propose des entrevues non conventionnelles. L’intervieweur et son invité sont suivis par 10 caméras pendant qu’ils se promènent dans des lieux significatifs. Les lentilles sont placées en retrait, de façon à leur donner l’impression qu’ils ne sont pas filmés, ce qui facilite la confidence.

« C’est une mécanique très différente des entrevues standards, explique Paul Arcand. C’est une formule qui rappelle le documentaire. C’est comme un marathon, alors que moi, je suis plus habitué au 100 mètres. À la radio, je fais des 5-10 minutes. Et mon ancienne émission à TVA, c’était un hot seat d’une demi-heure. Quand on a tourné le pilote, je pensais que c’était un film tellement il y avait du monde qui travaillait ! » se rappelle Paul Arcand.

Fierté

Quand on lui demande de dresser la liste des entrevues dont il est le plus fier, Paul Arcand cite ses entretiens avec Jean-Marie Le Pen, Nathalie Simard et Stéphane Richer. En 2001, le hockeyeur avait sollicité une rencontre pour divulguer son mal de vivre.

Paul Arcand espère que Conversation secrète aura cet effet et incitera des personnalités à réclamer un tête-à-tête pour dévoiler un secret bien gardé.

« Je passe ma vie à interviewer des ministres en mode défensif qui voudraient être ailleurs. Ça fait du bien de parler à des gens qui n’ont plus rien à cacher et qui veulent parler. »

TVA présente Conversation secrète dimanche à 21 h.

Qui sont les modèles d’intervieweurs de Paul Arcand ?

« J’écoutais ses entrevues politiques sur Europe 1. Je trouvais son approche intéressante. C’étaient des entrevues de confrontation. »

Jean-Pierre Elkabbache (Journaliste et éditorialiste français)

« Quand j’étais plus jeune, j’aimais le regarder. Son sang-froid m’impressionnait. »

Pierre Nadeau (Animateur de télévision et journaliste québécois)

« Il a interviewé un nombre impressionnant de personnalités à 60 Minutes à CBS. En 1979, il était allé interviewer l’ayatollah Khomeini en Iran. Ça prenait du guts de débarquer à Téhéran et faire une entrevue qui n’était pas complaisante. »

Mike Wallace (Journaliste et animateur de télévision américain)