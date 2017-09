Pierrick sur les traces du paternel

Même quand il n’était qu’un gamin qui vivait en France, Pierrick Dubé semblait destiné à porter les couleurs des Remparts. Et pour cause ! Le choix de premièrte ronde de l’équipe au dernier repêchage marchera dans les traces de son père lorsque la saison prendra son envol, 35 ans après que ce dernier a amorcé sa carrière junior à Québec.

Quatre ans après s’être installé en permanence au Québec, le jeune attaquant a convaincu l’état-major des Remparts qu’il méritait un poste dans la LHJMQ, malgré ses 16 ans. Mais cela fait bien longtemps que le joueur, qui a grandi en France jusqu’à l’âge de 13 ans, caressait le rêve d’enfiler l’uniforme québécois.

Chaque fois qu’il venait visiter son père Roger de ce côté-ci de l’Atlantique, le duo se faisait un devoir d’assister à une rencontre des Remparts au Colisée Pepsi qui tombait souvent en même temps que le Tournoi pee-wee.

Il n’en fallait pas plus pour que le rejeton veuille à son tour être acclamé par des milliers de spectateurs.

« Quand j’y repense, je constate que ça a tellement passé vite ! Je m’en souviens encore. On allait voir des matchs du Tournoi pee-wee, puis je m’achetais des minihockey des Remparts et on allait voir un match des Remparts le soir », se remémore l’adolescent, assis en compagnie du paternel dans leur résidence de Charlesbourg.

Adaptation rapide

Depuis ces sages paroles, les choses ont bien chané pour le nouveau visage des Remparts et son père. Avant de s’amener à Québec et d’évoluer dans la structure du hockey d’élite qui l’a propulsé jusqu’au midget AAA avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, Dubé a dû disputer une saison à Baie-Comeau dans le bantam AA alors que papa demeurait à Sept-Îles !

« Je ne pensais pas, dès ma première année, devoir partir en pension à Baie-Comeau. C’était dur au début, mais d’aller en pension à 13-14 ans, ça m’a fait grandir mentalement », confie-t-il avec le recul.

En voyant son fils participer au camp d’entraînement des Remparts, le paternel n’a pas pu s’empêcher de baigner dans ses souvenirs et de constater que les efforts des dernières années ont porté leurs fruits.

« Je suis nostalgique, mais c’est encourageant de voir son fils, avec tout ce qu’il a vécu depuis quatre ans et tous les sacrifices qu’il a pu faire, qu’il soit rendu là », a reconnu Roger Dubé, qui a évolué de 1982 à 1984 avec les Remparts, avant de jouer à Chicoutimi, Trois-Rivières et Longueuil.

Des conseils bienvenus

Après sa carrière junior, Dubé père a roulé sa bosse pendant une dizaine d’années au hockey professionnel dans l’Hexagone. Fiston prête toujours une oreille attentive aux conseils de l’ancien attaquant.

« On est toujours fier de ce que le rejeton peut accomplir et ce qu’il peut devenir. Mais il devra rester humble, continuer à travailler et à être performant. Il faut qu’il écoute ses entraîneurs, et surtout, qu’il prenne exemple sur des gars comme [Matthew] Boucher et [Olivier] Garneau, qui ont une éthique de travail irréprochable », estime le retraité de 51 ans.

« Entre père et fils, parfois, ça rentre dans une oreille et ça sort par l’autre, mais j’essaie de prendre au maximum ce qu’il me dit », ajoute en riant Pierrick.