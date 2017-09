Premier week-end parfait pour les Remparts

BAIE-COMEAU - Dans le meilleur des scénarios, les Remparts auraient été comblés en ramenant à Québec deux points sur une possibilité de quatre pour le premier week-end d’activités de la saison. Ils ont plutôt décidé d’écrire un script parfait avant leur rentrée locale.

Rentrés de Chicoutimi aux environs de 3 h am, les Québécois ont semblé souffrir du manque de sommeil en début de rencontre avant d’exploser, en route vers une deuxième victoire en autant de sorties sur les patinoires étrangères en disposant du Drakkar de Baie-Comeau par 4-1, samedi après-midi, au centre Henry-Leonard.

«Ce fut un week-end à l’image de notre camp d’entraînement où l’éthique de travail, nos bonnes habitudes et le jeu d’équipe ont été à l’honneur. Ce fut plus difficile en première période, car ils travaillent forts de l’autre bord, mais on a ensuite simplifié [les choses]. On avait averti les joueurs qu’on ne pouvait pas jouer de la même manière qu’à Chicoutimi puisque ce sont deux patinoires différentes. Quand on s’est ressaisis en deuxième, on a été vraiment bons», a louangé l’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher.

Les meneurs font le travail

Même si Matthew Boucher (2 buts, 1 passe) et Philipp Kurashev (1 but, 2 passes), de même que Derek Gentile (3 passes) ont sonné la charge pour les Diables rouges, étourdissant régulièrement la jeune défensive du Drakkar, le grand patron a mis l’accent sur l’effort collectif dans son discours aux médias.

«Là-dedans, il y a ton centre numéro un et ton capitaine, mais c’est un travail d’équipe pareil. Quand [Louis-Filip] Côté, [Olivier] Garneau et [Austin] Eastman se sont retrouvés ensemble, ils ont eu la rondelle tout le temps, même ils n’ont juste pas trouvé le fond du filet. Puis, du très bon boulot aussi de la ligne à [Andrew] Coxhead», a soutenu Boucher père, heureux aussi de l’étanchéité de sa défensive.

Le deuxième but du 91 a brisé les chances de remontée des locaux alors qu’il restait moins de deux minutes à écouler au cadran. Kurashev a inscrit le quatrième succès dans une cage abandonnée.

«C’est un bon sentiment de commencer la saison avec deux victoires, il n’y a pas de doute. Il faut maintenant continuer dans cette voie. C’est ma deuxième saison et je veux faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner», a renchéri l'attaquant suisse.

Baribeau dominant

Poivré de 23 lancers, Dereck Baribeau y est allé de quelques arrêts importants durant le match, notamment en troisième quand il a frustré Shawn Element qui avait été oublié dans l’enclave, pour demeurer parfait à l’instar de son équipe.

«On est allés chercher quatre gros points en commençant la saison. Les gars ont bien joué devant moi et n’ont pas donné beaucoup de chances de marquer. Si on joue de même toute la saison, on peut battre n’importe qui, selon moi. Matthew a marqué un gros but en troisième pour fermer le match», a confié le longiligne gardien qui vient de parapher un premier contrat professionnel avec le Wild du Minnesota.

En vitesse

Laissé de côté vendredi à Chicoutimi, le nouveau venu Anthony Wojcik prenait la place de la recrue Pierrick Dubé dans l’alignement des Diables rouges. «On est 25 joueurs, on ne peut pas que faire des heureux, et c’est un aréna qui correspond bien à Wojcik», laissait entendre Boucher avant la rencontre....

Beau geste de l’organisation du Drakkar, qui a rendu hommage avant le match à Maurice Filion pour sa contribution aux Remparts et à la LHJMQ. M. Filion est décédé durant l’été à l’âge de 85 ans...