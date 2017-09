Un voleur en série passera 7 ans en prison

Après avoir séquestré un couple de personnes âgées de Laval, leur avoir volé 35 000 $ et fait une série de spectaculaires vols de guichets automatiques dans plusieurs municipalités de la Rive-Nord, un voleur en série a finalement écopé de 7 ans de pénitencier.

Stéphane Bellemare et son complice Adam Prévost avaient prémédité leur coup. Deux fois au cours des jours précédents, ils avaient téléphoné chez leurs victimes pour demander à parler à leur fils.

Ainsi, le 9 mars 2015, Bellemare et Prévost se sont présentés au domicile de Linda Bacon et Ronald Tisdale de Laval, prétextant offrir leurs services pour déneiger leur toiture.

Le visage masqué d’une cagoule, une arme de poing en main, ils ont bousculé la dame pour pénétrer dans le domicile, et ligoter l’homme sur une chaise.

« À la recherche d’argent, ils ont trouvé un coffre-fort renfermant 35 000 $, les économies de toute une vie, et se sont enfuis avec leur butin à bord d’une camionnette, laissant derrière eux leurs victimes, deux personnes d’un certain âge à la santé précaire, traumatisées. Encore aujourd’hui, ces gens ont d’importantes séquelles psychologiques et ont du mal à sortir de chez eux », a relaté Me Jennifer Lepage pour la poursuite.

« Peu importe la peine qui sera rendue, ces gens-là sont traumatisés, c’est inacceptable, ce que vous avez fait », a dit la juge Maria Albanese en regardant l’accusé menotté dans son box.

Amphétamines saisies

C’est à la suite d’une perquisition des policiers effectuée dans le cadre d’une enquête sur une série de vols de guichets automatiques que Stéphane Bellemare a finalement été appréhendé. Les policiers ont trouvé plus de 900 comprimés d’amphétamines dans sa cuisine, que l’accusé a reconnu avoir eus en sa possession dans le but d’en faire le trafic.

Stéphane Bellemare a admis avoir fait plusieurs introductions par effraction et des vols d’argent dans des succursales bancaires des villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Mirabel et Terrebonne, entre le 22 décembre 2014 et le 24 août 2015.

Ainsi, toujours en compagnie de son complice Adam Prévost, et cette fois d’un autre coaccusé, Sinaï Prévost, tous cagoulés, Stéphane Bellemare a fait un total de 85 500 $ de dommages en arrachant des guichets automatiques qu’il attachait par un câble à son camion.

Puisque ses complices dans cette affaire ont déjà admis leur culpabilité et reçu des peines de 23 mois de prison pour Sinaï Prévost et 8 ans de pénitencier pour Adam Prévost, le tribunal a ordonné que Stéphane Bellemare écope un total de 7 ans de pénitencier, moins les 3 ans déjà purgés en détention préventive.

-Avec la collaboration de Christian Plouffe