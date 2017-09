Que nous prépare le Canadien, au juste?

Durant l’été, une forte dose de pessimisme se dégageait chez les «fans» que je croisais, malgré l’arrivée d’un attaquant de la trempe de Jonathan Drouin.

La bande à Claude Julien n’a rien fait lors des quatre premiers matchs du calendrier d’avant-saison pour diminuer le niveau d’inquiétude des amateurs suite aux départs d’Andrei Markov et d’Alexander Radulov.

Bien sûr que ces matchs ne comptent pas au classement et qu’il faut tenir compte du fait qu’on ne voit pas des formations complètes sur la patinoire.

Mais étant donné qu’on les qualifie de rencontres préparatoires, il y a lieu de se demander ce que le Canadien nous prépare, au juste, comme recette. Jusqu’à maintenant, ça n’a pas bon goût.

Si le fait de présenter une fiche gagnante lors du calendrier pré-saison n’a guère d’importance, le fait demeure que les joueurs doivent démontrer qu’ils se préparent sérieusement en vue du début de la saison régulière qui aura lieu le 5 octobre à Buffalo.

Ils sont trop nombreux les joueurs du CH qui ont choisi de poursuivre leurs vacances deux semaines de plus. Ça manquait d’intensité, d’ardeur au travail et d’émotion lors des quatre premiers matchs hors-concours.

Un tel manque d’effort collectif, même en calendrier d’avant-saison, doit être préoccupant pour un entraîneur.

Je ne sais pas si c’est un mauvais présage mais on peut assurément parler d’un mauvais début de camp pour le Canadien. La cohésion fait défaut et il ne reste que quatre matchs préparatoires afin de corriger la situation. Il n’est pas facile, jusqu’à maintenant, de se faire une idée au sujet de la valeur du Tricolore.

Qui sera le compagnon de Weber?

La première semaine du camp est passée et on ne sait toujours pas qui jouera à la gauche de Shea Weber.

Si c’est Mark Streit ou encore Jordie Benn qui hérite du mandat, le Tricolore est dans le gros trouble. On attend le retour en forme de David Schlemko mais ce n’est pas lui qui fera oublier Markov, dont le sens du jeu et la vaste expérience manqueront cruellement au Canadien cette saison.

Le jeune Victor Mete a-t-il des chances de commencer la saison à Montréal, même s’il n’a que 19 ans?

Il est évident que les ressources du Canadien sont plus minces que celles d’un bon nombre de ses rivaux. Les jeunes loups du CH sont très discrets, contrairement à ceux des Sénateurs

Ils regardent le train passer, sans réagir. Les Nikita Scherbak, Jacob De La Rose et Michael McCarron n’ont rien fait pour rendre difficiles les décisions des patrons. Trevor Timmins et son groupe de dépisteurs ont visiblement mal évalué le potentiel de ces joueurs.

Heureusement qu’il y a Hudon...

Chez les jeunes attaquants en quête d’un poste, seul Charles Hudon a su ressortir du lot et il peut faire une croix pour de bon sur la Ligue américaine. Il était temps.

Plus on voit Hudon à l’œuvre au camp et plus on se demande pourquoi le Canadien ne lui a pas accordé une véritable chance de faire ses preuves la saison dernière. Hudon a du talent et il peut l’exprimer aux côtés de joueurs comme Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen.

J’ai déjà livré mes prédictions à mes patrons dans le cadre d’un cahier spécial que le Journal de Montréal est en train de vous préparer en vue de l’ouverture de la saison.

Les séries, de peine et de misère

Je continue de croire que le Canadien est capable de se qualifier pour les séries mais je vous suggère de ne pas parier trop fort là-dessus!

La lutte sera très vive jusqu’à la toute fin. Les partisans doivent prier afin que Carey Price soit à son mieux car sa brigade défensive est, disons-le, très moyenne, contrairement à ce que tente de nous faire croire Marc Bergevin.

Les partisans doivent aussi espérer qu’Alex Galchenyuk puisse redevenir un marqueur de 30 buts. Parions que le ténébreux attaquant retrouverait le sourire si on lui offrait la chance de former un trio avec Max Pacioretty et Drouin.

Il n’y aura pas de récolte de 103 points cette saison pour le CH. Je vois mal l’équipe répéter son début de saison spectaculaire de l’an dernier, lorsque le Canadien avait remporté 13 de ses 15 premiers matchs. Ça devrait plutôt ressembler à une saison de 95 points.