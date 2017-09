Un premier roman aussi bon que choquant, qu’on ne peut lire sans serrer les dents ou les poings au moins 13 fois.

Il faut vraiment avoir les nerfs ­solides pour lire cet excellent roman, qui brosse un très sombre tableau d’Haïti. Car en plus de nous confronter aux pires travers du genre humain, il nous montre à quel point, en 13 jours seulement, il est facile de briser ­absolument n’importe qui.

Existence de rêve

Originaire de cette île, Mireille ­Duval Jameson vit à Miami, où elle mène une existence de rêve aux côtés de son mari Michael et de leur ­adorable petit Christophe. Ce qui ­explique pourquoi il leur arrive de temps à autre de passer leurs ­vacances à Port-au-Prince, le père de Mireille y ayant fondé une ­entreprise en bâtiment particulièrement ­prospère. Mais parce qu’il fait partie des hommes les plus riches du pays, sa fille ne tardera pas à le payer cher : à peine arrivée, elle sera kidnappée en plein jour par une bande de jeunes armés de mitraillettes.

L’exception confirme la règle

Dans ce genre de situation, hélas assez fréquente en Haïti, la victime retrouve habituellement sa famille dès que la rançon exigée par les ravisseurs est versée. Sauf que dans ce cas-ci, Sebastien Duval refusera d’emblée de débourser un million de dollars pour récupérer rapidement sa cadette. Dans son esprit, l’exception confirme la règle et il sait que d’autres s’en prendront ensuite à sa femme, à ses deux filles aînées ou à ses nièces. Résultat ? Mireille sera ­séquestrée pendant 13 jours. Treize jours qu’elle ne pourra jamais effacer de sa ­mémoire... et qui nous hanteront aussi très longtemps.

FRISSONS GARANTIS

Photo courtoisie

Au Mississippi, en plein été, il fait chaud. Très chaud. Pourtant, ­Maben marche depuis des jours, en ­traînant derrière elle sa petite Annalee. Avec seulement 73 $ en poche, elle ne peut s’offrir le luxe d’acheter deux billets de bus pour retourner à McComb, la ville où elle a grandi et où elle espère bientôt pouvoir offrir à sa fille de cinq ans une vie plus ou moins ­normale. Mais à quelques ­kilomètres seulement de là, les ­ennuis la ­rattraperont à la vitesse de l’éclair et dans le temps de le dire, elle plongera tête première dans un nouveau genre de cauchemar. Car bien malgré elle, elle devra abattre un homme.

Destin fatal

Après avoir purgé une peine de 11 ans au pénitencier d’État du Mississippi, Russell est lui aussi sur le point de remettre les pieds à McComb. De son côté, il espère que ceux à qui il a jadis fait du mal ont fini par lui pardonner. Mais dès l’instant où il débarquera à la gare routière, deux hommes se jetteront sur lui pour le rouer de coups. Et même s’il n’est pas devin, il sait déjà que le pire reste à venir...

Un roman très noir dont on a ­particulièrement apprécié le ­dénouement, car avec des destins aussi merdiques, Maben et Russell seront fatalement appelés à se ­rencontrer.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Notre vie dans les forêts

Photo courtoisie

Depuis Truismes – véritable phénomène d’édition paru en 1996 –, on sait que Marie Darrieussecq est capable de nous entraîner avec brio dans n’importe quel univers. Flirtant cette fois-ci avec la dystopie, elle nous catapulte dans un futur étroitement contrôlé par drones et ­robots. Grâce à l’héroïne de ce nouveau roman coup-de-poing, on découvrira ainsi une société où la plupart des individus doivent être clonés pour avoir une petite chance de survivre.

Moura, la mémoire incendiée

Photo courtoisie

D’origine russe, Maria Ignatievna Zakrevskaïa, dite Moura, a eu une vie digne des plus grands romans-feuilletons : en plus d’avoir tour à tour été comtesse et baronne, elle a connu d’intenses moments de passion aux côtés du célèbre écrivain Maxime Gorki, d’un agent secret œuvrant pour la couronne britannique ou de H. G. Wells, l’auteur de La guerre des mondes. Et racontée par Alexandra Lapierre, sa bio n’en est que plus captivante.

Cuisine du monde pour petits et grands

Photo courtoisie

Faire le tour du monde en 40 recettes ? C’est ce que nous propose ce livre, qui permet de découvrir en un clin d’œil les principales saveurs d’Asie, d’Europe, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. Du chow mein au tajine de poulet, en passant par la lasagne, le ragoût brésilien ou le pain de viande finnois, petits et grands pourront ainsi goûter au meilleur de chaque pays.

Comment devenir un jeune ­comédien ?

Photo courtoisie

S’adressant aux parents de tous les petits comédiens en herbe qui rêvent un jour de monter sur les planches, ce guide explique noir sur blanc comment les guider. Ayant passé près de 20 ans à former quantité d’acteurs, l’auteure prend son rôle de coach très au sérieux, pour décrire de A à Z l’envers d’un décor dont on ne connaît finalement pas grand-chose.