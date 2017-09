Victoire à l’arraché pour les Titans

Les Titans de Limoilou ont eu chaud, dans tous les sens du terme.

Disputé samedi après-midi par une chaleur torride, le match entre les Titans et les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est décidé sur le dernier jeu de la rencontre.

Le demi défensif Charles-Alexandre Dépatie a scellé la victoire avec une interception dans la zone des buts.

Un simple de Christophe Renaud sur le botté d’envoi d’après-touché, tard au quatrième quart, a pesé lourd, puisque les Géants ont dû y aller pour le majeur au lieu de créer l’égalité avec un placement.

Malgré cette troisième victoire en cinq sorties, Dave Parent n’avait pas le cœur aux célébrations. « Ce n’est pas comme ça qu’on bâtit pour gagner un championnat, a débité l’entraîneur-chef. Ça n’a aucun sens, de disputer une partie comme ça à la cinquième semaine de la saison. On va prendre la victoire, mais on ne méritait pas de gagner. Je ne suis pas content et nous avons beaucoup de chemin à faire avant d’affronter Lévis-Lauzon la semaine prochaine. »

Les Titans ont commis pas moins de six revirements, en plus d’écoper d’innombrables punitions. Ils tiraient de l’arrière 14-0 après un quart avant de renverser la vapeur face à des Géants qui sont toujours à la recherche d’une première victoire.

Même s’il a commis deux échappés, Philippe Genest a joué un rôle important, avec des gains de 182 verges en 14 courses. Il a sonné le réveil au deuxième quart et lors de la poussée décisive en fin de match.

« Après la semaine que Philippe a connue, je suis fier de la façon dont il a rebondi, a confié Parent sans entrer dans les détails, à la demande de son joueur. Il a réagi comme un homme et je lui lève mon chapeau. »

Victoire des Faucons

À Laval, les Faucons de Lévis-Lauzon ont disposé des Nomades de Montmorency par la marque de 56-28 pour porter leur fiche à quatre victoires et un revers.

« Nous avons donné beaucoup trop de points, a déploré l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. Sans raison, les gars étaient trop confiants et ils ont joué au rythme de Montmorency. On aurait dû imposer notre tempo plus vite. »

Joanik Masse a amassé 146 verges et deux touchés en 22 courses. Le quart-arrière Adrien Guay a aussi réussi deux majeurs, mais n’a complété que 11 de ses 27 passes.